Uomini & Donne in lutto: morto l’ex cavaliere Fabio Donato Saccu

Lutto nel mondo di Uomini & Donne. È venuto a mancare Fabio Donato Saccu, l’ex cavaliere del Trono Over rimasto nel cuore di tantissime telespettatrici. Proprio nel dating show di Maria De Filippi, nell’edizione del 2014, aveva conosciuto Lisa Leporati con la quale ha vissuto una splendida storia d’amore fino alla fine.

Il geometra della provincia di Biella aveva 46 anni e si è spento dopo una lunga lotta contro un tumore. Una perdita per il pubblico che lo ha sempre molto amato per i suoi modi gentili e il suo innato charme, ma soprattutto per Lisa che ha perso la sua dolce metà.

La love story è sbocciata in modo quasi inaspettato. Nel 2014 Lisa era già una delle dame del Trono Over quando il cavaliere Fabio Donato Saccu è approdato nel programma. La dama era reduce da un corteggiamento poi finito male, che l’aveva lasciata profondamente delusa e amareggiata e l’aveva quasi spinta ad abbandonare la sua avventura a Uomini & Donne. L’arrivo di Saccu è stato come un fulmine a ciel sereno. Il cavaliere ha iniziato a farle la corte come mai le era capitato prima e ha saputo conquistarla a suo di coccole e attenzioni.

Saccu, determinato a far breccia nel suo cuore, non si è mai arreso neanche di fronte ai dubbi e alle perplessità di Lisa, ormai disillusa. E alla fine così è stato: dopo qualche mese i due hanno lasciato il programma come coppia. Un anno dopo il cavaliere ha anche fatto una bellissima sorpresa alla sua amata, proprio negli studi di Maria De Filippi: una proposta di matrimonio romantica ed emozionante. Sicuramente uno dei momenti più belli nella storia di Uomini & Donne e che hanno contribuito a rendere Fabio Donato Saccu uno dei personaggi del dating show più amati di sempre.

Dopo la proposta di matrimonio in tv, la coppia è rimasta lontana dai riflettori e ha scelto di vivere il proprio amore privatamente. Una favola che sembrava destinata ad un lieto fine, ma che purtroppo ha dovuto fare i conti con un destino crudele. In queste ore Lisa e l’intera Ponderano, cittadina natale di Saccu, hanno celebrato i funerali dell’ex cavaliere dal cuore d’oro.