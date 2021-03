U&D, Alessia e Aldo hanno perso il terzo figlio: “Non era tempo per noi”

editato in: da

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri hanno perso il terzo figlio. La coppia di Uomini e Donne qualche settimana fa aveva annunciato l’arrivo di un maschietto, poi la triste notizia diffusa tramite il profilo Instagram dell’influencer. Alessia non ha specificato cosa sia accaduto, ma dalle sue parole traspare il momento difficile che sta vivendo. Ha chiesto ai follower di rispettare il suo dolore senza fare domande o chiedere nello specifico, lasciandole lo spazio per elaborare quando successo.

“Non era tempo per noi – ha scritto Alessia nelle Instagram Storie -. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto. Vi prego. Abbiamo solo bisogno di affrontare questo dolore da soli. Speriamo capirete”. Un dolore che la modella ha scelto di vivere bel più stretto riserbo insieme ad Aldo Palmieri.

Un amore, quello fra i due, nato negli studi di Uomini e Donne, e continuato anche lontano dai riflettori. Era il 2013 e da allora Aldo e Alessia non si sono mai lasciati, superando anche una crisi e una breve separazione. La coppia nel 2014 è convolata a nozze, l’anno successivo è arrivato il primo figlio, Niccolò, mentre nel 2017 la Cammarota ha dato alla luce il secondogenito Leonardo.

Il giorno di San Valentino, i due innamorati avevano svelato di essere in attesa del terzo figlio. “La mamma ha un bambino nella pancia… però è un segreto! – aveva spiegato Aldo pubblicando un video con i figli -. Volevamo dirvelo in un modo carino… Ma è finita così! Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro”. Il 14 marzo, Alessia aveva confidato ai follower di Instagram di essere in attesa di un maschietto: “È destino, resterò l’unica principessa di casa”, aveva commentato.

La coppia vive a Roma, dove Alessia guida un centro estetico, e ancora oggi, a distanza di anni, sono tanti i fan che seguono con affetto l’evoluzione del loro amore, commentando foto e video su Instagram. Qualche tempo fa, intervistata dal Magazine di Uomini e Donne, Alessia aveva parlato del suo percorso del programma e della mancata scelta di Francesco Monte che l’aveva portata poi a conoscere Aldo. “Mi aveva iscritta mia sorella al programma – aveva rivelato -. Ero praticamente una bambina, un po’ capricciosa. Prima avevo avuto solo un fidanzatino. Ho bellissimi ricordi, ma credo che non saremmo durati due secondi, io e Francesco […] E poi ho incontrato Aldo. Dopo la fine del percorso con Francesco ero scottata e non pensavo proprio di tornare nel programma. […] Scesi di nuovo da quelle scale. All’inizio era un dramma. Io e Aldo litigavamo sempre. Poi però lui ha abbassato le difese”.