Ultimo e Jacqueline Luna, compleanno al bacio per la figlia di Heather Parisi

Heather Parisi, la figlia Jacqueline è splendida: la somiglianza è impressionante

Ormai è ufficiale: è scoppiato l’amore tra Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita della showgirl Heather Parisi, e il cantante Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi. Felici e affiatati, sono usciti allo scoperto e si sono mostrati insieme attraverso i loro canali social facendo sognare tutti con la loro storia. E, insieme, hanno anche festeggiato un evento importante.

Una relazione, quella tra Jacqueline Luna e Ultimo, che sembrerebbe essere ad alto tasso di romanticismo. Dopo alcuni indizi, immediatamente notati dai loro fan, i due hanno deciso di rendere pubblica la loro storia attraverso i social con fotografie e video che ritraggono baci in spiaggia, romantiche gite in barca, abbracci, enormi sorrisi, profonda sintonia e canzoni d’amore. E, la dolcezza, non poteva certo mancare in una data molto speciale: il ventunesimo compleanno della figlia di Heather e del suo ex compagno Giovanni di Giacomo.

Jacqueline Luna, che è nata il 10 marzo del 2000, come è facile immaginare, ha deciso di trascorrere e celebrare la speciale giornata proprio con Ultimo. Nessuna grande festa, dato il periodo difficile che il mondo sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria, i due hanno ripiegato su spegnere le candeline solo con pochissimi intimi e di condividere con i follower il minimo indispensabile. Sono, infatti, estremamente riservati e, da sempre, cercano di tenersi lontani da gossip e pettegolezzi.

La ragazza, così, per accontentare chi la sostiene e chi crede in questa nuova coppia, ha pubblicato, sempre attraverso stories su Instagram, uno scatto rubato. E la foto è dolcissima: lei che, davanti ad una piccolissima torta, bacia il suo Ultimo. I due, che hanno mostrato di divertirsi insieme e di condividere senso dell’ironia, appaiono più felici che mai.

Nessun augurio pubblico, invece, da parte della madre Heather Parisi, che attualmente vive ad Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin, con il quale ha avuto i suoi due ultimi figli: i gemelli Elizabeth Jaded e Dylan Maria. Il rapporto tra le due, infatti, non sembrerebbe essere proprio sereno. In passato, Jacqueline Luna si è lasciata andare a delle dichiarazioni sui social che lasciavano intendere che tra le due ci fosse qualche tensione e distanza.

Jacqueline Luna e Ultimo regaleranno altre immagini del loro splendido amore o decideranno di viversi con grande riservatezza?