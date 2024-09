“Tony Effe e Giulia De Lellis si sono lasciati”: già finita per la coppia?

Fonte: IPA Giulia De Lellis Tony Effe

L’estate porta con sé sole, mare, spensieratezza e anche una girandola di nuovi amori. Tra le coppie più chiacchierate del 2024 ci sono anche loro, Tony Effe e Giulia De Lellis, di cui le cronache rosa parlano dall’inizio dell’estate, dalla prima paparazzata a Napoli dopo un concerto.

Lui, rapper del momento, in cima alle classifiche con Sesso e samba, insieme a Gaia, lei influencer, titolare del marchio beauty Audrer e occasionalmente conduttrice e attrice. Una coppia da rotocalco, chiacchierata e vociferata. fino a quella che è suonata come una dichiarazione ufficiale sui social di Tony.

Tony Effe e Giulia De Lellis si sono lasciati?

Il rapper ha postato un carosello di foto tra cui una che lo ritrae sul sedile posteriore di un’auto con Giulia: l‘ammissione di una storia d’amore? Nessun commento da parte di Giulia De Lellis sul post di Tony, anche se in un’intervista ha svelato in un’intervista che “il suo cuore non è più solo”. Ma nei giorni successivi pare che i rapporti si siano raffreddati, non per un motivo legato al “coming out” pubblico ma per una sorta di incompatibilità di prospettive. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, esperta di gossip. Una fonte anonima – e quindi l’attendibilità è tutta da dimostrare – ha dichiarato che alla fine dell’estate i due avrebbero deciso di separare le loro strade.

“Non per litigi o problemi”, specifica l’insider, “ma perché hanno scoperto di avere obiettivi differenti”. Più in particolare, Tony, che è uno dei personaggi in trend – è apparso anche in un simpatico cameo della serie più cool del momento, Emily in Paris – vorrebbe concentrarsi sul lavoro e non su una relazione sentimentale.

In altre parole, viene da pensare che i due dopo un’estate dedicata alla passione e al divertimento intendano non portare la loro frequentazione a un livello successivo, come accade spesso dopo gli spensierati mesi di vacanze e viaggi.

Tra i motivi della rottura di Giulia con Carlo Beretta – mai confermati dai diretti interessati – si vociferava che l’influencer volesse sposarsi e il fidanzato non fosse della stessa idea, cosa che ha diviso irrimediabilmente la coppia. Questo porterebbe a pensare che la ventottenne avrebbe bisogno di stabilità e non vorrebbe più perdere tempo con storie lampo. Ma si tratta solo di illazioni.

Giulia De Lellis, il commento pubblico a Tony Effe

Lato Giulia e Tony, nessuna ammissione o smentita. L’influencer ha commentato il video di Tony con Lily Collins nel promo di Emily in Paris con due emoji che raffiguravano l’arco e le frecce. Un segnale di pace e complicità tra i due, che però non aggiunge e non toglie niente alle ipotesi sulla “rottura pacifica”.

Lo stesso post è stato commentato anche dalla supermodella Vittoria Ceretti, ex fidanzata di Tony Effe e attuale compagna di Leonardo DiCaprio: anche Vittoria ha commentato in modo ironico, con dei teschi e delle risate.

L’hype che aleggia intorno al rapper è altissimo: una storia d’amore con Giulia De Lellis potrebbe accrescerlo, come era successo con Chiara Ferragni e Fedez, o distrarlo dai propri obiettivi. Al momento non ci sono altri elementi, bisognerà attendere le prossime foto rubate, i prossimi commenti o le dichiarazioni dei diretti interessati.