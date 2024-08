Giulia De Lellis e Tony Effe stanno davvero insieme? Sui social la prima foto di coppia

Fonte: IPA Giulia De Lellis e Tony Effe

Anche se non si pratica il genere dell’influencer, osservare la vita sentimentale di Giulia De Lellis – grand dama tra le influencer all’italiana – è a dir poco interessante. Così come quell’amica che abbiamo tutti, anche Giulia non sa proprio stare sola e nel tempo ha collezionato una lunga serie di accompagnatori dai lignaggi più disparati. Dal principe al critico d’arte fino al boro di periferia, e lei cambia e muta con loro: ogni volta è un nuovo look, una nuova vita, nuovi interessi. Un film che cambia genere a ogni puntata. E la nuova stagione potrebbe avere la colonna sonora trap di Tony Effe, presunta ultima fiamma di De Lellis.

La prima foto di Giulia De Lellis e Tony Effe

Li si nota presenti agli stessi eventi (tra tutti lo sfavillante matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius) ma mai davvero insieme. Il lavoro di Giulia De Lellis è postare su Instagram ogni cosa, ma Tony Effe non lo ha mai pubblicato. Al suo posto, ci ha pensato il fotografo Alessandro Rocchi, che ha condiviso sui social una foto che ritrae un trio inedito e indimenticabile: Cristiano Malgioglio in mezzo a Giulia De Lellis e Tony Effe. Si trovavano nello stesso hotel. Bizzarra certo, ma questa è la prima foto di coppia ufficiale.

Ma i due stanno davvero insieme?

La testimonianza visiva c’è, ma tra la bella e il rapper c’è davvero una storia? I due non si esprimono, in compenso fan e giornalisti chiacchierano parecchio. In questi caldi mesi estivi sono piovute parecchie segnalazioni di fan che hanno avuto l’occasione di sbirciare i loro idoli da lontano. E che poi hanno raccontato le loro scoperte a Giuseppe Rosica, Deianira Marzano e altri investigatori del gossip.

Qualcuno che si dichiara fonte affidabile afferma che “inizialmente non era una cosa seria e Tony aveva altre relazioni, ma poi ha deciso di chiudere e frequentare solo Giulia! A me piacciono molto, sono diversi ma simili”. E se fan/fonte anonima approva, chi siamo noi per non fare altrettanto. Girerebbe poi una seconda foto, uno scatto rubato, scattato dall’investigatrice che chiameremo “nipote”. La manda la zia, spiegando: “Mia nipote al Praja di Gallipoli con Tony Effe e Giulia. Oscura il viso di mia nipote se vuoi metterla. Continua la love story, erano abbracciati dietro prima che cantasse. Infatti, mia nipote è entrata nei camerini con loro per amicizie in comune”.

Insieme si vedono insieme, quel che sfugge è la serietà di questo stare insieme. C’è chi, come letto sopra, dice che la cosa sta diventando una vera relazione e chi, al contrario, ribadisce che si tratti di un flirt estivo e niente più. Lo scrive Giuseppe Rosica su Ig: “Continua l’amicizia speciale tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Niente storia seria, anche perché lui avrebbe già messo i paletti su questa cosa, solo amicizia e divertimento. Archiviato dunque il divertimento durato qualche mese con Chiara Ferragni, ad oggi Tony si intrattiene con Giulia. Lei è pazza di lui e lo segue ovunque”.

E qui entra in ballo anche la Ferragni, che però dovrebbe essere già impegnata in un triangolo versiliese con un imprenditore sposato… non addentriamoci. Non ci resta che attendere il prossimo avvistamento o, finalmente, la prima storia tutta cuoricini di Giulia. Perché una cosa è certa, se tra i due diverrà amore vero, il primo a saperlo sarà il web intero.