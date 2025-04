Tina Cipollari, il suo trono sarebbe già al capolinea: anche Cosimo se ne va

Fonte: IPA Tina Cipollari

Si chiude con un colpo di scena l’esperienza di Tina Cipollari come tronista a Uomini e Donne: la storica opinionista di Maria De Filippi ha visto il suo trono arrivare a un epilogo inaspettato. Nel corso dell’ultima registrazione, il suo corteggiatore di punta, Cosimo Dadorante, ha deciso di lasciare la trasmissione, segnando di fatto la conclusione del “viaggio” sentimentale di Tina nello studio di Canale 5.

Il “trono” di Tina Cipollari si chiude senza una scelta d’amore. Resta da vedere se questo sarà un addio definitivo al ruolo di tronista o solo un arrivederci: di certo Tina rimane una colonna portante di Uomini e Donne, pronta a tornare sulla sua poltrona di opinionista.

Un addio inaspettato: Cosimo lascia il trono di Tina

Il momento clou è arrivato durante le recenti registrazioni: Cosimo si è presentato in studio con un gesto tanto elegante quanto definitivo. Il cavaliere ha portato regali speciali non solo per Tina, ma anche per Gianni Sperti, Tinì Cansino e persino per Maria De Filippi, per poi salutare tutti e abbandonare la scena​.

Un’uscita di scena garbata e ricca di emozione, che ha spiazzato il pubblico in studio e i telespettatori affezionati. Il trono di Tina si è così concluso senza la classica “scelta” romantica, ma con un addio in punta di piedi da parte di Cosimo, che ha voluto ringraziare tutti per l’esperienza vissuta insieme.

La reazione di Tina e degli altri protagonisti

Di fronte all’addio di Cosimo, Tina Cipollari ha mantenuto il suo proverbiale aplomb, seppur visibilmente sorpresa. Nessuna scena madre o dramma esagerato: l’opinionista ha accolto i doni del suo corteggiatore con un sorriso agrodolce, ringraziandolo per il pensiero.

Sui social, intanto, esplodono i commenti dei fan: c’è chi si dice dispiaciuto per la fine di questa parentesi romantica e chi, con ironia, parla di “karma”, ricordando quando Tina punzecchiava Gemma Galgani per le sue sventure sentimentali.

La stessa Tina ha voluto chiarire il clima sereno con cui si è chiuso il rapporto: a chi insinuava che i regali fossero stati trattenuti da Cosimo, ha replicato sui social “Sì tutti e continua a farmeli ancora. Contenta”​, lasciando intendere che lei e il corteggiatore siano rimasti in buoni rapporti anche fuori dallo studio.

Un corteggiamento da favola tra viaggi e sorprese

Prima di questo finale insolito, il percorso di Tina sul trono è stato tutt’altro che noioso. Cosimo non ha badato a spese: tra viaggi da sogno (da Parigi a Madrid)​, hotel di lusso e regali sorprendenti, i due hanno condiviso momenti di grande intesa.

Non sono mancati siparietti ironici: emblematico quello della famosa scatola con un abito da contadina portata in studio per mettere alla prova la tronista​. Ci sono state anche romantiche gite in montagna, a testimonianza di un feeling crescente.

I parallelismi con il passato di Tina a U&D

Questa non è la prima volta che Tina Cipollari vive emozioni forti a Uomini e Donne. I fan storici ricorderanno che, oltre vent’anni fa, Tina sedeva dall’altro lato: nei primi anni 2000 fu tronista e trovò l’amore proprio nel programma, scegliendo l’hairstylist Kikò Nalli, che sarebbe poi diventato suo marito. Quell’esperienza si concluse con un lieto fine, mentre oggi Tina ha vissuto un epilogo ben diverso.

E proprio in questi giorni anche Gemma Galgani ha incassato l’ennesima delusione sentimentale​. Ironia della sorte, Tina, che spesso ha commentato con sarcasmo le sfortunate vicende altrui, si è ritrovata a sperimentare in prima persona le incognite del cuore sotto i riflettori televisivi.

La sua figura ha sempre avuto un ruolo da “diva” televisiva, più che da romantica alla ricerca dell’amore; quindi, è facile pensare che il trono fosse in parte una scena teatrale in accordo con la produzione piuttosto che una vera e propria ricerca sentimentale.

In fondo, Tina ha sempre fatto dell’ironia e del sarcasmo il suo marchio di fabbrica, e questo potrebbe aver influito sulla percezione del pubblico, che ha visto nel suo trono più un’operazione di intrattenimento che un vero cammino verso un amore duraturo.