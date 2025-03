Uomini e Donne, la verità sul trono di Tina Cipollari: “È solo un gioco”

Fonte: IPA Tina Cipollari

La puntata del 3 marzo 2025 di Uomini e Donne ha regalato scintille, frecciate al veleno e colpi di scena degni di un copione scritto a quattro mani tra una soap opera e un cabaret. Al centro della baraonda, l’irrefrenabile Tina Cipollari e il suo corteggiatore Angelo, il quale ha pensato bene di aggiungere un pizzico di caos extra contattando Morena, dama del parterre. Ovviamente, la cosa non è passata inosservata e Maria De Filippi, con la sua solita eleganza , ha dovuto mettere i puntini sulle “i” per spiegare che il “Trono di Tina” è sempre stato un gioco.

Intanto, mentre Angelo tentava disperatamente di mettere insieme una spiegazione che avesse un senso, il pubblico in studio e quello da casa si divideva: da un lato chi si chiedeva se il corteggiatore avesse capito in che programma si trovasse, dall’altro chi si diceva deluso come se avesse scoperto che Babbo Natale è solo un’invenzione. In ogni caso, il dibattito ha infiammato i social, tra meme surreali e reazioni a metà tra l’indignazione e l’ilarità.

Maria De Filippi interviene sul percorso di Tina Cipollari

Nel salotto infuocato di Uomini e Donne, Tina Cipollari si ritrova al centro di una scena che avrebbe fatto impallidire anche la migliore delle telenovelas. Angelo, il suo corteggiatore, ha deciso di movimentare la trama, contattando Morena. La notizia esplode come una bomba in studio e Maria De Filippi, impeccabile come sempre, prende in mano la situazione per chiarire cosa sta realmente accadendo.

Angelo, messo all’angolo, cerca di spiegarsi con un’arringa e si giustifica, ma le sue parole non convincono. Maria e il pubblico restano perplessi, mentre Tina, visibilmente scettica, pretende che il corteggiatore legga la lettera che aveva preparato per lei. Il verdetto è impietoso: Angelo ammette nero su bianco che in Tina non ha trovato quello che cerca in una donna. Sipario su uno dei momenti più assurdi della puntata.

Il Trono di Tina e le reazioni del pubblico

Maria De Filippi mette subito le cose in chiaro: il Trono di Tina è sempre stato un gioco, ma qualcuno sembra aver perso il senso dell’ironia. “Il Trono di Tina è un gioco, penso che questo si sia capito a casa. Ma Angelo davvero, quando lei dice chi se ne frega vuol dire che non ci sono di mezzo i sentimenti”.

C’è chi, dal divano di casa, si sente tradito come se avesse scoperto che il principe azzurro in realtà guida un furgone per le consegne. Sui social, alcuni gridano al bluff, altri invece si domandano come Angelo non abbia capito di trovarsi in una gigantesca messa in scena. Lui, intanto, cerca di difendere il suo percorso con una convinzione traballante.

Angelo prova ancora a giustificarsi, ma suona più come un soldato che si arrende prima ancora di aver sparato un colpo. “Caratterialmente mi rendo conto che non sono adatto a questo gioco. Sono arrivato veramente con l’intenzione di mettersi in gioco”

L’aria si alleggerisce, i due si salutano senza ulteriori drammi. Ma il popolo del web ha già decretato il verdetto: Angelo non ha retto la parte e Tina ha vinto ancora una volta la scena.