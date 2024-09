Fonte: IPA Teo Mammucari

Teo Mammucari non le manda a dire. E in occasione della conferenza stampa organizzata per il lancio de Lo Spaesato, il nuovo comedy show che debutta su Rai 2 lunedì 16 settembre, ha raccontato del perché, dopo tanti anni, ha scelto di lasciare Mediaset e far ritorno sulla rete nazionale. E le stoccate non sono mancate.

Teo Mammucari, ecco perché ha lasciato Mediaset

A gennaio 2023 Teo Mammucari era alla conduzione de Le Iene, al fianco di Belen Rodriguez. Fino a quando, all’improvviso, in una puntata di fine mese, la showgirl argentina si è presentata in studio da sola. Nei giorni seguenti si sono affollate le ipotesi sul perché dell’assenza del comico, fino all’arrivo di una voce che ha smentito tutte le altre: Mammuccari avrebbe litigato – pesantemente – con Davide Parenti, l’ideatore dello storico programma Mediaset.

Qualche mese dopo, a giugno, Mammucari annuncia l’addio anche a Tu Sì Que Vales, dove ricopriva il ruolo di giudice (ancora una volta accanto a Belen, che qui era conduttrice). E così, il comico ha fatto definitivamente la sua uscita da Mediaset, per approdare in Rai come concorrente di Ballando con le stelle. Ma, lite a parte, cosa ha causato la frattura con la rete gestita da Piersilvio Berlusconi? Lo svela lo stesso Teo Mammucari, presentando il suo nuovo programma, che sarà trasmesso dalla Rai.

Ad allontanare Mammucari da Mediaset pare sia stata la mancanza di prospettiva: “La gente è stanca di vedere le stesse cose, vuole vedere cose diverse. Il pubblico è stanco”. Teo si è poi scagliato contro la dirigenza: “Non è vero che non ci sono progetti, non c’è coraggio nel farli. Sono anni che non ci fanno sperimentare nulla. Uno dei motivi per cui io ho cambiato azienda è stato proprio questo aspetto qua”. Il comico, insomma, si era stufato di ricoprire sempre gli stessi ruoli e ha voglia di sperimentare: “Per me, chi rischia e ha coraggio poi viene premiato. Io lavoro da 30 anni e ho iniziato rischiando. Io non sono matto, io dopo essere stato quattro anni seduto su una poltrona (a Tú Sí Que Vales) mi dai un miliardo di soldi, ma non ho più niente da dire, mi alzo. Non sono un operaio”.

Il nuovo comedy show di Teo Mammucari

E come sperimenterà, allora, in Rai, il comico romano? Con un comedy show itinerante, che lo porterà in giro per i paesini e i borghi più suggestivi del Bel Paese. “Tutti i programmi che ho fatto sono racchiusi in questo programma. – ha spiegato – Sono stato per strada a fare l’inviato, vado in teatro, ho fatto qualsiasi cosa. Mi ritroverò con gli abitanti di vari paesi che diventeranno i protagonisti della trasmissione. Racconto del territorio, racconto delle tradizioni locali, racconto degli abitanti dei piccoli borghi”.

Si tratta di cinque spettacoli messi in scena dei teatri di cinque paesi: Agropoli, Ostra, Sonnino, Acerenza e Tricase. Show in cui Mammucari prova a rispondere alla domanda “cosa mi sono perso vivendo in città?” E, intervistando gli abitanti dei pittoreschi borghi, indaga per scoprire se davvero dalla provincia tutti vogliono scappare o se, alla fine, non si sta poi così male.