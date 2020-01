Chi è Stuart, la nuova fidanzata di Raz Degan dopo Paola Barale

editato in: da

Raz Degan, il suo album dei ricordi: infanzia, famiglia, amori

Si chiama Stuart la nuova fidanzata di Raz Degan che ha conquistato il suo cuore dopo l’addio a Paola Barale. Mora e bellissima, è la donna che è entrata in punta di piedi nella vita del modello, conquistandolo. Da sempre riservato e lontano dai gossip, Raz qualche tempo fa aveva postato su Instagram uno scatto della ragazza, incuriosendo i follower.

“Credi nella magia? – aveva scritto l’attore, pubblicando uno scatto in cui Stuart era a bordo di una piscina e ammirava l’orizzonte – Estate…e la vita è facile”. L’immagine romantica non era stata commentata ulteriormente da Degan che solo diverso tempo dopo, ospite di Verissimo, aveva svelato qualcosa su Stuart.

Lontana dai riflettori e riservatissima, di lei si sa veramente poco. Le uniche informazioni sono quelle fornite da Raz che a Silvia Toffanin aveva affermato di essere molto innamorato. “Lei è una sirena. Che si chiama Stuart”, aveva detto parlando della fidanzata.

Il modello aveva poi risposto alle domande della conduttrice di Verissimo. “Possiamo dire che in questo momento sto bene con lei – aveva chiarito -. Se lei è speciale? Yes! Non sono mai stato uno che mette in luce la propria vita privata. Sono un po’ all’antica. Ho molto rispetto della mia privacy. Mi piace mantenerla. Perché ho pubblicato questa foto con Stuart? Perché è una foto che fa sognare, il mio lavoro è questo”.

Non solo: Degan aveva ammesso di aver portato Stuart in Puglia, nel trullo in cui vive. “Le cose che amo mi piace condividerle con chi amo – aveva svelato -. La mia casa è un posto meraviglioso. Se le è piaciuta? Tantissimo. Abbiamo piantato degli alberi… ho piantato 500 alberi. Piantate degli alberi, lo dico agli italiani! Se Stuart è rimasta a guardare? Diciamo che è rimasta ad ombreggiare!”.

L’amore per Stuart arriva dopo la rottura fra Raz e Paola Barale. Il loro amore era nato alla fine degli anni Novanta dopo il divorzio della conduttrice da Gianni Sperti. Poi diverse crisi e un addio amaro, come confermato dalle parole della showgirl a Live – Non è la D’Urso.

“Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male – ha detto di recente, parlando dell’ex marito e di Raz -. Quelle persone che ho visto nei filmati sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere a parlare di queste persone”.