Caterina Balivo, Raz Degan si confessa a Vieni da Me

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Raz Degan che si sottopone all’intervista della Cassettiera.

Dopo Daniele Bossari, un altro bellissimo entra nel salotto della presentatrice campana. Oggi Caterina si presenta in studio con un look bon ton. Dimenticate le polemiche sollevate per il suo outfit a strisce nel Giorno della Memoria, ha preferito sfoggiare una camicia in seta con colletto e polsini neri come la lunga gonna.

L’intervista di Raz Degan arriva dopo le recenti dichiarazioni della sua ex Paola Barale. Molti i temi toccati, dalla collaborazione con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati al trullo in Puglia, passando per l’amore.

La Balivo non resiste e fa i complimenti a Raz svelando in modo del tutto inaspettato quanto lei e suo marito Guido Maria Alberto sono rimasti affascinati dal modello quando lo incontrarono in Puglia: “L’ho incontrato con mio marito in Puglia e lui era più rapito di me. Mi ha detto che è figo pure dentro, e lo ha detto pure con una punta di invidia. Era molto colpito”.

Degan confessa che la Puglia dove ha i suoi trulli è per lui casa e lì vive l’amore in modo molto discreto: “Bisogna avere un punto di riferimento, una casa. Io sono un vagabondo, quindi stabilizzarmi è difficile per me. Amore? Sono molto discreto nel mio trulletto”.

Il pubblico di Vieni da Me apprezza e sul profilo Instagram della Balivo commentano entusiasti sulla puntata. Anche se si dividono sul look della presentatrice di cui proprio non apprezzano il cerchietto alto, un dettagli spesso contestato.