Chi è Stefano Tomadini, il nuovo amore di Eleonora Berlusconi

IPA Eleonora Berlusconi

Stefano Tomadini è il nuovo amore di Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi e manager di successo. Classe 1986, è la quarta figlia dell’ex premier e, dopo un periodo difficile dal punto di vista amoroso, sembra aver trovato finalmente la felicità.

Chi è Stefano Tomadini

Eleonora Berlusconi ha deciso di uscire allo scoperto con Stefano Tomadini in questi giorni in occasione del compleanno della sorella Barbara Berlusconi. La famiglia infatti si è riunita in Sardegna, a Porto Rotondo, dove si trova Villa Certosa. A festeggiare Barbara è arrivato il fratello Luigi con la famiglia, seguito da Eleonora che ha deciso di presentarsi proprio con il nuovo fidanzato Stefano Tomadini.

Il compleanno si è svolto in un noto ristorante sardo, organizzato dal compagno di Barbara, Lorenzo Guerrieri, e i festeggiamenti sono poi continuati nella villa di famiglia con un party. Single da ben tre anni, Eleonora sembra aver finalmente ritrovato l’amore dopo la fine del legame con Guy Binns da cui ha avuto i figli Flora, Riccardo e Artemisia. Ma chi è Stefano Tomadini? Originario di Gorizia, Stefano è un noto modello e collabora con brand di livello internazionale. Si divide fra Londra e l’Italia, ha una grandissima passione per lo sport e per la cucina, mentre in passato ha praticato basket a livello agonistico.

Gli amori (e le delusioni) di Eleonora Berlusconi

Eleonora Berlusconi è la quarta figlia di Silvio Berlusconi, nata dal legame dell’ex premier con Veronica Lario. Ha due fratelli maggiori, Marina e Pier Silvio, nati dal primo matrimonio di Berlusconi con Carla Dall’Oglio, mentre è sorella di Barbara e Luigi, nati nel 1984 e nel 1988. Particolarmente riservata, Eleonora ha sempre cercato di tenersi lontana dalle luci dei riflettori. Dopo il diploma presso il Liceo Villoresi di Monza, si è trasferita a New York seguendo un corso di Business Management alla St. John University.

Tornata in Italia, Eleonora ha iniziato a lavorare nelle aziende di famiglia, collaborando con i fratelli. Nel 2011 ha iniziato una relazione con Guy Binns, modello inglese, da cui ha avuto tre figli. Ma nel 2022, dopo più di dieci anni, la relazione è naufragata. Dietro l’addio fra i due ci sarebbe l’ombra di un tradimento, mai confermato. In questi tre anni da single, Eleonora – forse a causa delle delusioni sentimentali – aveva deciso di dedicarsi esclusivamente al lavoro, concentrandosi sulla collaborazione con i fratelli.

“Papà è stato esempio di passione e amore per la vita. La mamma è stata sempre presente e, facendoci frequentare la scuola steineriana ha dato un’impronta alla nostra educazione – aveva svelato Luigi Berlusconi a Bruno Vespa, parlando delle sorelle e dell’azienda creata insieme, gestita con Eleonora e Barbara -. Abbiamo messo in piedi con le mie sorelle un family office, con investimenti diretti e di minoranza in aziende non quotate”, ha raccontato: “Abbiamo iniziato nel 2014, adesso abbiamo diciotto collaboratori più alcuni stagisti suddivisi in team con responsabilità nelle diverse aree”.

Oggi Eleonora ha trovato nuovamente la felicità dal punto di vista sentimentale grazie a Stefano Tomadini, mentre l’ex compagno sarebbe legato a Eiza Gonzales, star di Netflix.