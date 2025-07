Stefano De Martino si confessa: “Con Belen un frullatore. Inseguito dai paparazzi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano De Martino si confessa in una lunga lettera, parlando dell’amore per Belen Rodriguez e della pressione mediatica subita, ma anche del ruolo importantissimo di Maria De Filippi nella sua vita.

Stefano De Martino, il passato con Belen Rodriguez e Maria De Filippi

Parlando del suo rapporto con i media, Stefano De Martino ha ricordato i primi anni d’amore con Belen Rodriguez. All’epoca – era il 2012 – lei era all’apice del successo, mentre lui era da poco uscito dall’accademia di Amici. Proprio durante il programma di Maria De Filippi ci fu un colpo di fulmine che li portò a lasciare i rispettivi partner – lei era legata a Corona e lui ad Emma Marrone – per iniziare una relazione.

Poco dopo sarebbero arrivate le nozze e il figlio Santiago. “I primi tempi in cui mi vedevo sempre fotografato o raccontato, anche con fantasia, provavo talvolta insofferenza, anche perché venivo visto solo in quella chiave – ha rivelato Stefano De Martino, senza nominare mai Belen Rodriguez -. Ero un ballerino e ho avuto una storia mediatica che fagocitava tutto il resto. La mia professione, in quegli anni, pesava meno della mia storia. E, se sei ambizioso e hai un’idea di futuro come quella che avevo io, un po’ ne soffri. Quando c’è più attenzione alle tue vacanze che al tuo lavoro, cosa fai? L’unica cosa è vivere e continuare a coltivare la tua passione”

Stefano – che oggi è un conduttore di successo con Affari Tuoi – ha spiegato di essersi allontanato dalla televisione, nonostante fosse il suo sogno, proprio per questo motivo. “Non ho più lavorato in tv. Ma ho sempre creduto che, alla fine, la vita avrebbe trovato la sua strada. Sapevo che dentro di me c’era altro e l’ho considerata un’occasione per ‘ricentrarmi’. In quel momento ero in un frullatore. Sono diventato papà a 22 anni, stavano cambiando molte cose. E ho capito, col senno di poi, che tutto è servito, perché mi ha fatto realizzare chi volessi diventare. Senza quella battuta d’arresto mi sarei avvitato su me stesso”.

Il conduttore ha poi raccontato quanto Maria De Filippi sia stata decisiva per iniziare una carriera in televisione. Fu proprio lei infatti a proporre a Stefano di condurre il DayTime di Amici, aiutandolo a scoprire la sua vocazione.

La vita privata di Stefano De Martino oggi

Stefano De Martino oggi è un conduttore di successo e sta vivendo un’estate all’insegna dell’amore. Dopo un lungo periodo da single infatti ha ritrovato l’amore con Caroline Tronelli, ereditiera napoletana con cui sta trascorrendo le vacanze in Sardegna, nella villa di famiglia.

Solo qualche giorno fa Stefano – dopo settimane di illazioni – era stato fotografato in barca mentre si scambiava tenere effusioni con Caroline. “Come ho fatto a seminare spesso, negli anni, i paparazzi? Semplicemente sono 15 anni che i fotografi mi seguono, mi accorgo quando sono pedinato. E, se mi fotografano, è perché lascio un po’ più liberi gli ormeggi. Ho sempre detto: ‘Se mi trovate, è perché non ho nulla da nascondere'”, ha detto, confermando di fatto l’importanza di questa nuova storia d’amore.