Stefano De Martino, Pasqua a Madrid tra arte, musica e compagnia

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino

Qualche giorno di pausa lontano dagli impegni televisivi ma non dagli occhi del pubblico. Stefano De Martino ha scelto Madrid per il weekend di Pasqua, condividendo sui social alcuni momenti del soggiorno nella capitale spagnola. Tra musei, concerti e scorci cittadini, il conduttore Rai ha mostrato un lato più riservato, fatto di un particolare interesse per l’arte.

Le immagini pubblicate su Instagram raccontano infatti un itinerario culturale, tra opere e sale espositive, accompagnato da brevi video e fotografie. Un racconto visivo che si inserisce in una fase professionale particolarmente intensa per il 36enne, reduce dai risultati positivi alla conduzione di Affari Tuoi e la preparazione del prossimo Festival di Sanremo.

Il viaggio madrileno assume così anche il valore di una pausa tra un impegno e l’altro, documentata con uno stile sobrio, privo di eccessi, ma capace di mantenere alta l’attenzione dei follower.

Il viaggio di Stefano De Martino a Madrid

Il fine settimana di Stefano De Martino a Madrid si è aperto all’insegna della musica. Sabato sera il conduttore ha assistito al concerto di Rosalia, la popstar spagnola che aveva già seguito nella precedente tappa milanese del tour.

Proprio quell’evento, però, era stato segnato da un imprevisto: la cantante era stata costretta a interrompere l’esibizione a causa di una intossicazione alimentare.

Nella capitale spagnola, invece, la serata si è svolta regolarmente, con De Martino tra il pubblico, come documentato da alcuni contenuti condivisi sui social.

Nei giorni successivi, lo scugnizzo di Torre Annunziata si è dedicato alla visita della città, privilegiando un itinerario culturale. Musei e mostre sono stati al centro delle sue attività, raccontate attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, dove ha mostrato dettagli delle opere che lo hanno maggiormente colpito.

Non è la prima volta che De Martino mostra la sua passione per l’arte, un interesse che ha scoperto e sviluppato negli anni insieme all’amica del cuore Gilda Ambrosio, stilista e imprenditrice. In passato i due sono stati spesso avvistati a esposizione artistiche e vernissage.

A suscitare maggiore curiosità tra le storie di Stefano, una donna ripresa di spalle mentre osserva dei quadri. Una persona dall’età apparentemente matura, con capelli ricci scuri.

Nelle immagini condivise non compare alcun elemento utile all’identificazione della donna: nessun tag esplicito. Un dettaglio che lascia spazio anche a un’interpretazione più semplice, ovvero che si tratti di una turista presente sul posto, finita casualmente nelle varie inquadratura durante la visita di De Martino.

Le ultime notizie su Stefano De Martino

Stefano De Martino è l’uomo del momento, per via anche della sua promozione al prossimo Festival di Sanremo. Accanto ai numerosi progetti televisivi, continua ad essere al centro della cronaca rosa.

Nell’ultimo periodo si è parlato con una certa insistenza di una frequentazione con Brenda Lodigiani. Nelle ultime settimane i due sono stati avvistati insieme numerose volte, sempre più affiatati e complici. Nell’ultimo, intimo, avvistamento c’è anche la presenza di una persona importante, Adelaide De Martino, la sorella di Stefano.

Per ora la Lodigiani si è limitata a parlare di una semplice amicizia con il collega ma sono in pochi a crederci. Il feeling c’è ed è evidente. Ma solo il tempo ci dirà di più.