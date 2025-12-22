Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino svela su Instagram il nuovo appartamento di Roma, arredato con pezzi di design, fra cui un lampadario che vale ben 4mila euro. Il conduttore non ha mai nascosto la sua grande passione per l’arredamento e in ogni casa in cui ha vissuto ha scelto di mettere il suo tocco personale.

L’appartamento di Roma di Stefano De Martino, design e dettagli minimal

Il conduttore di Affari Tuoi negli ultimi anni si è diviso fra Milano e Roma. Nella Capitale infatti registra le puntate di Affari Tuoi, il game show di successo che l’ha consacrato come presentatore di punta della Rai. A Milano invece abita Santiago, il figlio che Stefano De Martino ha avuto da Belen Rodriguez.

Quando può e il lavoro glielo permette dunque De Martino lascia Roma per raggiungere Milano e trascorrere del tempo con il primogenito. In entrambe le città il presentatore ha scelto di prendere una casa in affitto, arredandola in base ai suoi gusti e allo stile che preferisce. Stefano infatti adora i pezzi di design e si diverte ad arredare gli appartamenti in cui vive. L’unica casa di proprietà è la villa di Posillipo, situata nel quartiere più chic di Napoli e affacciata sul mare, teatro di tanti party esclusivi durante l’estate.

Per arredare la casa di Roma, Stefano De Martino ha scelto tonalità particolari come il marrone, il grigio antracite e il blu, abbinate a tende e pareti bianche. In un video pubblicato nelle Stories di Instagram, il presentatore ha svelato l’arredamento dell’appartamento. Il soggiorno è ampio, con un tavolo circondato da sedie di design, e caratterizzato da un lampadario Flos che costa la bellezza di 4mila euro. Troviamo poi una parete attrezzata in legno che integra la televisione e un muro in mattoncini rossi. In generale l’arredamento è industrial, con un tocco vintage. Completa il tutto un divano scuro in cui l’artista ama rilassarsi la sera. Accanto all’ingresso De Martino ha deciso di allestire un albero di Natale, anch’esso di design, caratterizzato solamente da lucine.

Dove abita Stefano De Martino

La casa romana di Stefano De Martino si trova nel quartiere Prati, uno dei più chic della Capitale e in una posizione strategica per raggiungere velocemente gli studi televisivi in cui vengono registrate le puntate di Affari Tuoi. Dopo aver vissuto per molto tempo a Milano, prima con Belen Rodriguez, poi in un appartamento a poca distanza dalla sua ex moglie, Stefano si è trasferito a Roma per lavoro.

Proprio nella Capitale avrebbe iniziato a convivere, qualche mese fa, insieme a Caroline Tronelli, con cui era stato avvistato più volte durante l’estate, fra baci e coccole in barca nel mare della Sardegna. La convivenza però sarebbe durata poco, portando alla fine della relazione. Tornato single, Stefano potrebbe restare ancora per molto tempo a Roma. Secondo alcune indiscrezioni infatti la Rai avrebbe grandi progetti per lui. In cantiere ci sarebbe un programma rivoluzionario e ancora top secret a cui avrebbe già iniziato a lavorare e che verrà svelato a breve.

