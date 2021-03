Stefania Orlando e la presunta crisi con Simone, il marito chiarisce

Da qualche ora il mondo del web mormora di una presunta crisi tra Stefania Orlando e suo marito Simone, apparsi sempre molto affiatati anche durante la distanza forzata a causa della presenza di lei al GF Vip. La Orlando ha partecipato brillantemente al reality, chiudendo la gara al terzo posto. Ora che i riflettori sono rimasti puntati sul suo personaggio, anche la sua vita privata è spesso scandagliata e oggetto di particolare attenzione.

Su Twitter, per esempio, si è diffusa a macchia d’olio la notizia di un presunto litigio tra Stefania e il marito Simone Gianlorenzi, anche se non si riesce a risalire alla fonte da cui tutto questo tam tam sarebbe partito. Le voci, però, hanno allarmato i fan di Stefania, sopratutto a seguito del silenzio sui social dei diretti interessati, che è apparso sospetto e piuttosto prolungato.

La questione, però, deve essere arrivata alle orecchie di Simone, che è intervenuto pubblicamente – sempre su Twitter – proprio per chiarire la questione:

Vorrei rassicurarvi sul fatto che la Queen non è mai scappata di casa, non abbiamo mai litigato, stiamo insieme e in questo esatto momento stiamo lavorando al brano che, spero, rallegrerà e alleggerirà la vostra estate! Are you ready?