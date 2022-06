Le star vanno in vacanza: i look di mamme e figlie in coordinato sono adorabili

Fonte: IPA Caterina Balivo

È tempo di sfoggiare costumi da bagno e bikini per le vip nostrane, che non perdono occasione di condividere con i propri follower i loro look più belli. Se poi si tratta degli outfit in coordinato con le figlie, la tenerezza è servita. Su Instagram sono tantissime le star che hanno voluto pubblicare nelle ultime settimane i loro scatti con le loro bambine, mostrando i loro look matchy matchy.

Elisabetta Canalis e Skyler Eva, il bikini a fantasia

Fonte: Ufficio stampa Calzedonia

Elisabetta Canalis è tornata a far parlare di sé per la sua avventura sul ring di kickboxing, ma sul suo profilo Instagram mostra spesso la complicità e l’intesa con la figlia Skyler Eva, frutto dell’amore con Brian Perri.

Elisabetta Canalis riporta in voga la tendenza matchy matchy sfoggiando insieme alla sua piccola lo stesso bikini dell’ultima collezione di Calzedonia. La showgirl italiana mostra il suo fisico sportivo in compagnia della figlia, entrambe indossando un due pezzi in morbida spugna, tra i best della stagione. La fantasia estiva dai colori brillanti colpisce grandi e piccoli e la versatilità del modello permette di indossarlo in svariati modi creando differenti look per l’estate.

Caterina Balivo, costume intero rosso per lei e Cora

Dolcissimo il look in pendant di Caterina Balivo e la figlia Cora, la sua secondogenita: mamma e figlia solo qualche giorno fa si sono concesse una bella giornata di relax e per l’occasione hanno indossato entrambe un costume intero rosso con dei volant, per un look estivo e romantico.

Nello scatto la conduttrice tiene in braccio la sua bimba, che la bacia dolcemente sulla guancia: una foto tenerissima che ha fatto impazzire i fan della Balivo, che sta per approdare nuovamente in tv con due programmi, uno su Rai 2 (dal titolo Help – Ho un dubbio) e uno su Tv8 (Chi vuole sposare mia mamma?), tornando a essere una delle protagoniste di questa stagione televisiva.

Costanza Caracciolo, il due pezzi a righe per lei e le figlie

Non poteva mancare all’appello Costanza Caracciolo, che condivide spesso gli scatti con le sue piccole Stella e Isabel. Lo scorso fine settimana mamma e figlie hanno trascorso due giornate all’insegna del divertimento, indossando un due pezzi bianco a righe che fa pensare subito all’estate.

“Abbiamo passato un weekend bellissimo con le mie cucciole, tutte e tre in pendant e siamo pronte per il prossimo!!”, ha scritto la showgirl a corredo del tenero scatto.

Martina Stella e Ginevra, bikini arcobaleno per mamma e figlia

A poco meno di un anno dalla nascita di Leonardo, Martina Stella è tornata in splendida forma, sfoggiando un fisico perfetto sui suoi profili social. La bella attrice è solita pubblicare scatti con la primogenita Ginevra e con l’arrivo dell’estate anche lei si è lasciata coinvolgere dalla tendenza del look matchy matchy, pubblicando degli scatti con un bellissimo bikini arcobaleno insieme alla sua primogenita.

Federica Nargi, il look in coordinato con le sue bambine

Federica Nargi ha battuto tutti sul tempo, concedendosi una meravigliosa vacanza alle Maldive per festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme alla sua famiglia. La showgirl non ha rinunciato a pubblicare delle meravigliose foto di famiglia, senza dimenticare di immortalare il look in coordinato con le piccole Sofia e Beatrice tutte in azzurro e bellissime al tramonto.