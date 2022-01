Federica Nargi raggiante alle Maldive: le foto di famiglia su Instagram

Federica Nargi, super social, ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti meravigliosi che riguardano l’inizio del nuovo anno. L’ex velina, insieme a tutta la sua famiglia, è alle Maldive in totale relax e soprattutto al caldo, e tra gli scatti in costume in cui appare bellissima e le foto con il suo compagno Alessandro Matri e le loro bambine Sofia e Beatrice in cui formano un quadretto perfetto, conquista tutti.

Federica Nargi, il 2022 che inizia alle Maldive

Dopo il Natale passato a casa con le rispettive famiglie, per Federica Nargi e Alessandro Matri è arrivato il momento di iniziare il nuovo anno tra il mare cristallino, il caldo, la sabbia e soprattutto l’amore.

Più foto, una più bella di un’altra, quelle pubblicate sul profilo Instagram della Nargi. In costume e in splendida forma, bellissima come sempre, l’ex velina ha dato l’addio al vecchio anno dalle Maldive, in pieno relax, al fianco della sua famiglia e di alcuni amici. “Goodbye 2021. Ps: e un grazie speciale al mio fotografo ufficiale”, ha scritto Federica Nargi in un post. Chi è il fotografo ufficiale? Ovviamente l’ex calciatore del quale è innamorata dal lontano 2009.

Teneri, belli e felici: così appare la famiglia Matri. Un quadro familiare decisamente senza difetti, almeno apparentemente. Tolta un po’ di invidia di qualcuno, che non è d’accordo con il mostrare a tutti i momenti intimi e ci tiene a ricordare a Federica Nargi che non è necessario esternare continuamente certe cose, compresa la possibilità economica per viaggiare, i follower che la amano e la seguono l’hanno riempita di complimenti per la sua bellezza ma anche per l’amore che riesce a trasmettere insieme al suo compagno Alessandro Matri e le loro due figlie, Sofia e Beatrice, rispettivamente nate nel 2016 e nel 2019.

A Federica Nargi, però, sembrano non interessare quelle poche critiche che contornano il suo profilo su Instagram e non fermerà di certo a causa loro la condivisione della sua felicità che, in ogni caso, è sempre ricondotta non ai posti in cui passa le vacanze, ma alle persone con cui ha la fortuna di condividere quei momenti spensierati e meravigliosi.

Federica Nargi e Alessandro Matri, il matrimonio alle porte



Dopo più di dieci anni di relazione e due figlie, per Federica Nargi e Alessandro Matri è arrivato il momento di convolare a nozze. A darne la conferma era stata proprio l’ex velina, e la rivista Diva e Donna aveva già annunciato qualche particolare sulle future nozze che dovrebbero tenersi alla fine di giugno 2022. A quanto pare, la coppia si sposerà a Formentera, meta che sta molto a cuore a Federica Nargi e Matri, tant’è che ogni estate tornano in vacanza proprio in quel posto insieme alle figlie Sofia e Beatrice.

L’ex calciatore avrebbe chiesto la mano della compagna a Mykonos, durante un romantico viaggio in cui erano soli. Non si sa ancora molto del grande evento, ma siamo sicuri del fatto che il matrimonio tra Federica Nargi e Alessandro Matri sarà la ciliegina su una torta già importante, perché loro sono già una famiglia meravigliosa. Soprattutto, bisogna dirlo, molto amata.