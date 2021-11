Martina Stella mamma, è nato Leonardo: la prima foto di famiglia

Mamme e papà vip del 2021

Una gioia che non si può descrivere, quella di Martina Stella, mamma bis del piccolo Leonardo. Il piccolo è stato accolto in famiglia con grande entusiasmo, come dimostra la prima foto tutti insieme che l’attrice ha voluto condividere su Instagram. Una felicità che ha diviso con il suo compagno, Andrea Manfredonia, al quale è legata da qualche anno dopo la fine dell’amore con Gabriele Gregorini e padre della sua primogenita Ginevra.

Martina Stella mamma, benvenuto Leonardo!

Ad annunciare l’arrivo del piccolo è stata proprio lei, Martina Stella, con una dolcissima foto che ritrae la famiglia riunita. Per l’occasione, ha voluto anche svelare il nome scelto per il nuovo arrivato: “Leonardo 5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono pieni di gioia”. In questa decisione, poi, avrebbe avuto voce in capitolo anche la sua sorella maggiore, che si sarebbe incaricata di stabilire come si sarebbe chiamato il fratellino.

L’idea di coinvolgerla nel lieto evento è stata presa proprio dalla Stella, come rivelato in una delle interviste successive all’annuncio della seconda gravidanza. Tuttavia, aveva anche dichiarato di non essere disposta ad accettare nomi troppo particolari e, quindi, non è detto che la decisione finale sulla scelta del nome sia stata proprio della piccola Ginevra.

Un secondo figlio tanto desiderato

La notizia della gravidanza di Martina Stella ha rappresentato una grande soddisfazione per i suoi fan, che da tempo attendevano questa notizia. L’attrice, infatti, non ha mai fatto mistero di desiderare un secondo figlio dopo Ginevra, soprattutto dopo il matrimonio avvenuto nel 2016 con Andrea Manfredonia.

La coppia aveva scelto comunque di aspettare un po’ di tempo prima di allargare la famiglia, con l’intenzione di stabilire il giusto equilibrio anche per il bene di Ginevra. Questo momento è arrivato nel 2021 ed è stato gridato al mondo da un post condiviso sui suoi social nel quale ha mostrato per la prima volta il pancione.

Questa bella tradizione si è rinnovata attraverso l’immagine meravigliosa che l’attrice ha postato dopo il parto, avvenuto nella mattinata del 5 novembre. Il nuovo capitolo della famiglia Manfredonia, con Ginevra, si è aperto con la nascita di Leonardo al quale auguriamo una splendida e luminosa vita!