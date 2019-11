Simona Ventura, durissimo sfogo su Venezia. E le vip rispondono così

editato in: da

Vedere Venezia in difficoltà è un colpo al cuore per tutte noi. La città più romantica d’Italia sta affrontando una vera e propria emergenza: monumenti, negozi e case sono stati invasi dall’acqua alta, che è arrivata a toccare i 187 centimetri. Un dolore che ha toccato anche tanti volti noti dello spettacolo, che hanno voluto darne risonanza attraverso i loro profili social.

In queste ore di preoccupazione, Simona Ventura, proprio come Mara Venier, ha voluto affrontare l’argomento dell’acqua alta che ha colpito Venezia e della conseguente devastazione che ne è seguita. Se la conduttrice di Domenica In ha espresso tutto il suo dispiacere per la situazione in cui versa sua città natale, la Ventura si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo.

Tramite il suo profilo Instagram, la conduttrice ha pubblicato immagini di un video amatoriale che descrive bene ciò che è successo a Venezia e i danni riportati dalla città. Poi, con parole al vetriolo, ha affermato:

Basta con i consueti e ormai puzzolenti scambi di accuse e responsabilità. Questa è la debacle della burocrazia e della politica. Muoversi subito.

Poche parole, ma che lasciano intravedere tutta la rabbia di Simona. La conduttrice, con la schiettezza che la contraddistingue, ha espresso un pensiero che molti condividono. A dimostralo l’elevato numero di like e commenti al suo post. Non sono mancate, inoltre, anche le risposte di alcuni volti noti. Tra questi spiccano le parole di Elisabetta Gregoraci, Paola Caruso e Patrizia Pellegrino, che hanno supportato lo sfogo della Ventura. L’ex moglie di Briatore, in particolare, si è lasciata andare ad un brevissimo ma efficace commento:

Che disastro.

Uno sfogo, quello di Simona, che si inserisce in una serie di post allegri pubblicati dalla conduttrice. Lasciata finalmente alle spalle la brutta aggressione ai danni del figlio Niccolò, avuto con Stefano Bettarini, per la Ventura è un periodo relativamente sereno.

Ed è proprio di Niccolò Bettarini che, in queste ore, si torna a parlare. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, infatti, l’ex fidanzata Ginevra Lambruschi dovrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip. Se questa voce si dimostrerà veritiera, la giovane fashion blogger si lascerà scappare qualche indiscrezione sull’ex suocera?