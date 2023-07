Simona Ventura sfoggia il bikini giallo vitaminico su Instagram. Vola sopra le critiche

Fonte: IPA Simona Ventura

Non c’è trucco, non c’è inganno: Simona Ventura anche quest’anno ha deciso di mostrarsi al naturale, senza alcun filtro, sfoggiando un bikini giallo vitaminico su Instagram. La conduttrice, dopo un’intensa stagione televisiva, si sta godendo le meritate vacanze in Sardegna in compagnia del fidanzato Giovanni Terzi, che ogni giorno la immortala – con un pizzico di ironia – con un costume diverso.

Simona Ventura a 58 anni splendida su Instagram con il bikini giallo fluo

La perfezione non è di questo mondo, lo sappiamo bene. Ma se da un lato c’è chi ancora sui social fa ricorso a filtri per mostrare una versione patinata di sé, per fortuna c’è chi non ha nessuna paura a celebrare la propria bellezza al naturale, magari utilizzando quel pizzico di autoironia che fa bene al cuore e rende più leggera la vita.

Dimostrazione lampante ne è Simona Ventura, che al termine di una stagione televisiva intensa si sta godendo qualche giorno di relax insieme al compagno Giovanni Terzi in Sardegna. Così la conduttrice quotidianamente offre ai suoi follower una foto ricordo della giornata: “Un costume al giorno toglie il medico di torno”, la didascalia a corredo delle istantanee su Instagram scattate proprio dal fidanzato.

L’ultima foto la ritrae in un bikini giallo vitaminico, vero e proprio trend di questa caldissima estate: Super Simo non ha alcuna remora a lasciarsi fotografare esattamente così com’è, abbracciando come ha fatto anche in passato la filosofia della body positivity.

Poco importa se c’è chi commenta che a 58 anni non può permettersi un due pezzi: lei vola oltre le critiche e lascia correre i giudizi – peraltro inutili – degli hater. A sostegno della conduttrice sono arrivati centinaia di commenti positivi, che ne apprezzano da sempre la genuinità e l’ironia, anche quando si mostra spossata da un allenamento girato “a tradimento” dal compagno.

Del resto non è la prima volta che Super Simo si mostra senza filtri: anche la scorsa estate si era immortalata senza trucco, senza temere i giudizi e soprattutto la superficialità altrui.

Le vip che sposano la bellezza al naturale

Simona Ventura non è l’unica in questa estate a mostrarsi senza filtri: Caterina Balivo ha condiviso una foto in cui è in barca, al largo delle acque cristalline dell’isola toscana, in cui non nasconde le smagliature sulla pancia, frutto delle sue due gravidanze.

“Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature, ti ho rivalutato”, ha commentato qualcuno al suo post su Instagram, apprezzandone la sincerità. Anche Alba Parietti, sempre sensuale e audace, ha mandato un messaggio a tutte le donne che si sentono schiacciate dalle insicurezze sul loro aspetto fisico.

“Sono sciocca a usare i filtri ed essere insicura – ha scritto su Instagram solo qualche giorno fa -. Oggi essere così è per me una conquista. Per la società sono vecchia ma non lo sono né nella forma né nella sostanza”. E ha aggiunto: “Tutte dobbiamo aspirare alla felicità fino all’ultimo, al meglio del meglio. Siamo grandi donne, a qualsiasi età e al meglio del meglio, nessuno ci deve giudicare o stabilire per noi quando e come vogliano diventare grandi”.