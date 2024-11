Silvia Toffanin si è vestito di bianco, per la seconda puntata di This is Me, indossando un coordinato pantalone, giacca e gilet in pizzo

Silvia Toffanin, amatissima conduttrice di Verissimo, nella stagione televisiva 2024/2025, ha raddoppiato il suo appuntamento settimanale, prendendo anche la conduzione di uno show tv in prima serata: This is Me, in cui la presentatrice intervista i tanti talenti che sono passati dalla scuola di Amici, raccontando la loro storia e la carriera, che sono riusciti a costruire dopo la fine del percorso nella scuola. Tra di loro anche cantanti affermati come Irama, Alessandra Amoroso ed Emma e, nell’ultimo episodio dello show televisivo, tra gli ex alunni che hanno raccontato la loro storia a Silvia Toffanin, c’era anche Giulia Stabile, amata ballerina e conduttrice televisiva, che è stata protagonista anche di una coreografia sorprendente.

Per la conduzione dell’ultimo episodio dello show televisivo, Silvia Toffanin ha scelto un look total white, che presentava un dettaglio prezioso sotto la giacca.

Silvia Toffanin, il gilet di pizzo bianco

Silvia Toffanin è alla conduzione di un nuovo successo televisivo, targato Fascino. Il mercoledì sera, infatti, la conduttrice televisiva conduce su Canale 5 This is Me, uno show in cui le interviste degli ex alunni di Amici, vengono intramezzate dalle loro esibizioni, creando un racconto dinamico, che i telespettatori hanno apprezzato, dimostrando il loro gradimento, facendo segnare al programma un discreto successo, in campo di ascolti.

Per la seconda puntata dello show televisivo, Silvia Toffanin ha indossato un outfit total white, composto da pantalone, giacca e gilet bianchi. Il look era firmato da Dolce & Gabbana, brand molto amato dalla conduttrice televisiva. La parte inferiore del coordinato aveva un taglio leggermente largo, mentre il capospalla seguiva le forme della presentatrice. Da sotto la giacca, lasciata aperta, si scorgeva il prezioso gilet, scelto dalla conduttrice, completamente trasparente e in pizzo bianco.

Nel corso della puntata del 27 novembre 2024 di This is Me, Silvia Toffanin ha anche tolto la giacca, mostrando la bellezza del capo d’abbigliamento indossato al di sotto, che aveva uno scollo a V e una fila di bottoni evidenti sul davanti. Un tocco di colore, la conduttrice televisiva, l’ha indossato ai piedi, visto che ha scelto di mostrarsi con dei sandali color oro con il tacco alto. La tonalità era ripresa dall’unico gioiello, che Silvia Toffanin ha selezionato per accompagnare l’outfit: un bracciale poco evidente, indossato al polso destro.

Silvia Toffanin, la prima puntata in rosso

Silvia Toffanin, per l’esordio in prima serata con This is Me, ha scelto, invece, un look completamento rosso. La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato un abito aderente nel color acceso, lungo fino ai piedi e con le maniche lunghe. Anche questo outfit era firmato da Dolce & Gabbana e presentava una parte superiore senza fronzoli e una balza di tessuto che scendeva centrale dalla vita del vestito, fino ai suoi piedi.

Nei lati l’elegante abito era animato, inoltre, da delle arricciature orizzontali. In entrambe le puntate, quindi, Silvia Toffanin ha scelto di non strafare indossando, sempre, dei look molto eleganti, anche se diversi tra di loro. Oltre ciò, la conduttrice televisiva ha voluto lasciare sciolta la sua chioma castana, modellata in una piega liscia.