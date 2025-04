Chi è Silvia Nono, il grande amore di Nanni Moretti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Silvia Nono è il grande amore di Nanni Moretti e la madre di suo figlio Pietro. I due hanno vissuto un legame fortissimo, coronato dalla nascita del loro unico figlio, per poi separarsi definitivamente diversi anni fa.

Silvia Nono, l’amore di Nanni Moretti

Silvia Nono è stata una figura fondamentale nella vita di Nanni Moretti. Non solo perché è la madre di Pietro Moretti, il suo unico figlio, ma anche perché ha collaborato diverse volte con il regista, recitando nel film Aprile.

Classe 1959, Silvia è nata a Venezia ed è figlia di Nuria Schoenberg e di Luigi Nono, celebre compositore e scrittore. Noto infatti è un artista conosciutissimo, famoso soprattutto per aver messo in musica le poesie di Pablo Neruda, di Cesare Pavese e di altri poeti.

Dopo aver ottenuto il diploma al liceo scientifico a Venezia e la laurea in Filosofia a Firenze nel 1984, Silvia ha iniziato una carriera nel modo del cinema, diventando un’attrice.

Ha recitato nel film Aprile nel 1998, inoltre l’abbiamo vista in Non è giusto di Antonietta De Lillo nel 2001 e in Le parole di mio padre di Francesca Comencini nello stesso anno.

L’amore di Silvia Nono e Nanni Moretti

Silvia Nono e Nanni Moretti dunque sono stati legati per diverso tempo, non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche artistico. Silvia ha infatti recitato in Aprile, interpretando sè stessa. Nella pellicola Moretti racconta la nascita di suo figlio Pietro e il legame con la compagna, in una sorta di racconto autobiografico che si intreccia con la storia dell’Italia.

Fra le donne più importanti nella vita di Nanni Moretti c’è anche Laura Morante. L’attrice, che ha recitato in diversi suoi film, avrebbe avuto una relazione (mai confermata) con il regista. Un legame segnato anche da qualche incomprensione e da un allontanamento.

“A Moretti devo tanto perché è grazie al successo di Bianca e La stanza del figlio che il cinema mi ha assegnato altri ruoli importanti – ha spiegato l’attrice qualche anno fa al Corriere -. Con Nanni ho avuto un rapporto di odio e amore unico: è un regista straordinario, capace di tirare fuori il meglio dagli attori che dirige con estrema determinazione”.

Come è noto Nanni Moretti è stato colpito di recente da un infarto e ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Non è la prima volta che Moretti affronta un problema simile. Qualche tempo fa infatti era stato costretto a rinunciare alla presentazione della pellicola Vittoria per via di un disturbo simile, anche se più lieve.

I medici hanno rassicurato riguardo le sue condizioni di salute, elogiando la prontezza con cui il regista è riuscito questa volta a cogliere i sintomi dell’infarto. Accanto a lui, in questo momento difficile, c’è il figlio Pietro Moretti. Il 28enne ha deciso di seguire una strada molto diversa da quella di suo padre e sua madre.

Oggi infatti è un noto pittore e, nonostante la giovane età, è già molto quotato e conosciuto. Nel 2020 si è diplomato presso la Slade School of Art di Londra e ha realizzato diverse mostre, ottenendo ottime recensioni.