Pietro Moretti, chi è il figlio di Nanni Moretti

Solo ed unico figlio del più noto Nanni Moretti, Pietro, nato dal legame di lunga data con Silvia Nono, è nato a Roma il 18 aprile 1998. Riservato e lontano dai riflettori, ha scelto una strada diversa da quella del padre: non il cinema, ma la pittura, divenendo un artista affermato.

Chi è Pietro Moretti, figlio artista del celebre regista Nanni Moretti

Pietro Moretti ha di certo ereditato l’estro artistico del padre, seppur in un ambito diverso: il giovane ad oggi è un pittore molto quotato che ha coltivato il proprio talento intraprendendo un percorso di studi presso la Slade School of Art di Londra, istituto nel quale ha conseguito il diploma nel 2020.

In comune con il padre Nanni Moretti, celebre regista italiano, il ventisettenne ha vissuto una breve parentesi nel cinema in veste di attore da bambino, nel film Aprile, ben prima dunque che la sua vera passione prendesse il sopravvento conducendolo lontano dal set.

Da sempre immerso tra colori a olio e pennelli, Pietro Moretti sa dare libero sfogo al suo immaginario artistico e figurativo: lo stile che meglio gli permette di esprimersi, definito “di ascendenza espressionista”, sonda la fragilità dell’animo umano e così anche le tensioni del nostro tempo. Tra tinte acide e scenari ambigui e disturbanti, i suoi lavori rievocano in qualche modo atmosfere a tratti kafkiane.

Parliamo di un artista riconosciuto: basti pensare che a soli 26 anni, nel 2022, il Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea ha acquistato un suo dipinto dal titolo La visita, un’altra visita per la notevole cifra di 8.000 euro, questo tramite la fiera Artissima di Torino: l’opera, di grandi dimensioni, cattura una scena ambientata in un ospedale, densa di tensione e simbolismi.

Nella sua arte Pietro Moretti si serve del colore senza traccia di timidezza, attraverso un tratto che origina pennellate decise. Come si può ammirare, soggetti e i temi raffigurati si alternano ma vogliono indagare sempre le emozioni umane in tutte le loro contraddizioni, vibrazioni e sensazioni: “Mi piace come la pittura, proprio per la sua impossibilitа di essere simile ad un testo, un fumetto o un film, insegni a rivedere ciт che si crede di vedere. Credo che questa ambivalenza di significato la renda piщ vicina alla vita” ha ammesso lui stesso pubblicamente.

Il rapporto tra Nanni Moretti e Pietro Moretti

Per quanto concerne il rapporto con il padre, come si è potuto constatare nel tempo Pietro e Nanni Moretti non sono soliti mostrarsi insieme in pubblico, abitudine che chiaramente significa però ben poco.

Le apparenze, infatti, nascondono un rapporto ben più profondo di quanto possa sembrare: ad unirli più di ogni altra cosa è sicuramente l’arte, anche se declinata in modi e mondi diversi, ed il sostegno reciproco – in ogni ambito – tra i due non è mai mancato.

Nanni Moretti, il ricovero per infarto

Negli ultimi tempi, infatti, Nanni Moretti sarebbe stato ricoverato per infarto e conseguentemente operato d’urgenza presso l’ospedale San Camillo di Roma: a renderlo noto è stato il Corriere della Sera. Il regista e attore attualmente si troverebbe in terapia intensiva cardiologica. Stando alle ultime notizie trapelate le sue condizioni sarebbero serie, seppur stabili, e la prognosi è riservata.