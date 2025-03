Serena Garitta confessa: “Ho vinto 220mila euro al GF, ma li ho spesi tutti”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nel 2004 ha conquistato il cuore del pubblico italiano vincendo una delle edizioni più amate del Grande Fratello. A venticinque anni, Serena Garitta si ritrovava catapultata dalla sua Genova alla notorietà televisiva, con in tasca un premio da 220mila euro. Oggi, vent’anni dopo, Serena torna a parlare di quell’esperienza con ironia e sincerità disarmanti: “Li ho buttati via tutti” – ha confessato nell’intervista rilasciata a Leggo – “Non so gestire i soldi nemmeno ora. Ma mi piace vivere bene”.

Da Alice nel Paese delle Meraviglie al cuore della TV

Serena Garitta lo dice con una risata che profuma di autoironia e verità: si sentiva “Alice nel Paese delle Meraviglie” quando varcò la porta rossa del Grande Fratello. A 25 anni, in una fase che lei stessa definisce “post adolescenziale”, era molto diversa dalle ragazze di oggi: “Le 25enni di oggi sono più consapevoli, più strutturate. Io ero ingenua, sognavo la tv ma la vedevo come qualcosa di irraggiungibile, per chi viveva a Roma”.

Prima di tentare il provino per il reality, Serena aveva persino provato ad entrare ad Amici come ballerina. E nel frattempo, con i piedi ben piantati nella realtà, tentava un concorso per lavorare in banca: “Ma in banca non mi hanno presa, quindi mi sono buttata. Ho pensato: ora o mai più”. E quel “tuffo” le ha cambiato la vita. Serena Garitta ha vinto il GF, ma soprattutto ha trovato una strada tutta sua nel mondo dello spettacolo.

I 220mila euro? “Li ho spesi tutti”. Ma senza rimpianti

La frase che ha attirato l’attenzione dei media è diventata virale: “Ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti”. Ma la verità, come ha poi chiarito lei stessa in una Storia Instagram, è un po’ più sfumata. “Sono una spendacciona, sì, ma con quei soldi ho comprato casa, libri, auto, viaggi… quindi non ho buttato proprio via tutto”. Il titolo sensazionalistico ha fatto il suo dovere, Serena lo sa.

Il rapporto con il denaro, però, resta lo stesso: “Non penso a metterli da parte, anche se tutti mi dicono di farlo. I parenti insistono: “Metti da parte, che non si sa mai”. Ma io non lo faccio mai. E alla fine penso di fare bene così“. La sincerità con cui racconta la sua esperienza tocca corde familiari a molte donne, tra il desiderio di libertà e la consapevolezza delle proprie scelte, anche se non sempre “razionali”.

Il successo dopo il GF: tra serate, sagre e Sky Sport

Dopo la vittoria, Serena Garitta non è mai rimasta ferma. Le feste di piazza, le serate nei locali, le ospitate in tv: il mondo dello spettacolo l’ha accolta con entusiasmo. “Mi riconoscevano ovunque come “Serena del Grande Fratello”. Ho fatto tante sagre divertentissime, più adatte alle donne che agli uomini che facevano le serate in discoteca”.

Poi la svolta: l’inizio del lavoro come inviata, prima a Lucignolo, poi in tanti altri format, fino a Sky Sport, dove oggi lavora dietro le quinte. Il sogno adolescenziale di fare la giornalista sportiva si è avverato, anche se non in prima linea: “Non conduco un programma sportivo, ma sono comunque felice. Non sono diventata Michelle Hunziker, ma ho fatto la domenica di Canale 5 con Barbara D’Urso. E non mi è andata male”.

Con la leggerezza che la contraddistingue, Serena non si prende troppo sul serio. Neanche quando le si chiede se avrebbe voluto una carriera “più alta”: “Se fossi nata Michelle Hunziker, certo che mi sarebbe piaciuto. Avrei voluto il suo c**lo, in tutti i sensi. Ma io non ho mai avuto l’ossessione di arrivare a tutti i costi. Mi piaceva tornare a Genova e stare con la mia famiglia. Ho fatto scelte calibrate, a misura mia”.

Serena è rimasta se stessa, e il pubblico continua ad amarla per questo. Non ha mai rincorso il successo a ogni costo, ma ha costruito la sua carriera passo dopo passo, adattandosi ai cambiamenti della tv e trovando la sua strada tra ruoli diversi, ospitate e partecipazioni.