Sanremo 2021: Rossi, Ventura, Ranieri e Ceretti co-conduttrici

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

Mancano ormai pochi giorni a Sanremo e il cast di co-conduttrici si arricchisce con nuovi nomi. Il primo è quello di Vittoria Ceretti, top model italiana che condurrà insieme ad Amadeus una delle serate del Festival. A svelarlo è stato proprio il direttore artistico della manifestazione.

“La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile – ha annunciato Amadeus -: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021″.

Classe 1998, la Ceretti è nata a Brescia e ha iniziato la sua carriera come top model prendendo parte nel 2012 al concorso Elite Model Look. In seguito ha sfilato in passerella, indossando le creazioni di stilisti di fama mondiale come Dolce & Gabbana e collaborando con brand internazionali fra cui Chanel, Michael Kors, Marc Jacobs, Burberry, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Versace, Etro, Dior, Valentino, Louis Vuitton e Givenchy.

Chi saranno le altre co-conduttrici? Se Naomi Campbell non ci sarà a causa delle restrizioni imposte dal Covid negli Stati Uniti, al Festival potrebbero arrivare tre donne italiane amatissime dal pubblico. Stiamo parlando di Simona Ventura, Serena Rossi e Luisa Ranieri. I nomi non sono ancora stati confermati, ma secondo alcune indiscrezioni saranno loro a illuminare Sanremo.

Come rivela TvBlog ad aprire la kermesse dovrebbero essere Loredana Bertè e Matilda De Angelis, co-conduttrici con Amadeus nella serata del 2 marzo. Il 3 marzo invece sul palco dell’Ariston dovrebbero arrivare Elodie – già annunciata dal conduttore – e Luisa Ranieri, attrice che sta ottenendo un enorme successo con la ficiton Le indagini di Lolita Lobosco.

Giovedì sera Amadeus potrebbe dividere il palcoscenico con Vittoria Ceretti, mentre nella serata di venerdì dovrebbero arrivare a Sanremo, Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Infine per la serata finale del Festival sarebbe stato scelto un trio di co-conduttrici: Ornella Vanoni, Serena Rossi e Simona Ventura.