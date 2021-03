Sanremo 2021, Bugo si esibisce e Morgan si vendica su Instagram

editato in: da

Non ce l’ha proprio fatta Morgan a resistere. A distanza di un anno dalla storica eliminazione dal Festival di Sanremo 2020 per l’abbandono da parte di Bugo, il cantante sembra non aver ancora digerito la vicenda e su Instagram ha deciso di vendicarsi a suo modo. Come? Pubblicando su Instagram un video in cui esegue la celebre canzone presentata all’Ariston insieme a Bugo l’edizione passata, ma nella versione “rivisitata” che aveva scatenato l’ira dell’ormai ex amico, proprio mentre quest’ultimo si esibisce.

“Le brutte intenzioni (versione integrale”, titola Morgan che esegue al piano il pezzo passato alla storia come uno dei momenti più sconvolgenti della kermesse.

Era notte inoltrata e la penultima serata del Festival volgeva ormai al termine, quando Morgan e Bugo, reduci da una serata delle cover disastrosa con strascico di polemiche e recriminazioni, litigano pochi secondi prima di salire sul palco per la loro esibizione. Parte il brano e a quel punto Morgan inizia a intonare la canzone ma con un testo rivisitato che era un’accusa vera e propria nei confronti del collega: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro”.

Parole che per Bugo sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il cantante ha così abbandonato a metà della prima strofa l’Ariston, seguito da Amadeus e Fiorello dietro le quinte, mentre Morgan quasi stupito si guardava intorno.

Risultato: coppia eliminata dalla gara e pubblico che per settimane (almeno fino all’arrivo del Covid) non ha parlato d’altro.

Cambio di scena. Un anno dopo. Amadeus decide di selezionare Bugo tra i 26 Big della 71esima edizione del Festival di Sanremo, mentre Morgan, chiamato come giudice di AmaSanremo, non viene preso. Ha così inizio un nuovo capitolo della saga, con Castoldi che se la prende prima con il direttore artistico per non avergli consentito l’accesso alla gara e all’ultima puntata delle selezioni dei Giovani e si scaglia nelle settimane successive nuovamente contro Bugo, accusandolo di aver presentato una canzone scartata due anni fa, quando come direttore creativo c’era Claudio Baglioni.

Ora l’ultimo affondo, proprio nel momento in cui Bugo era sul palco dell’Ariston. La querelle continua.