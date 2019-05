Sandra Milo, la verità sui debiti a Storie Italiane

editato in: da

Sandra Milo torna in tv con una drammatica verità. Dopo le rivelazioni sul tentato suicidio dello scorso mese, oggi l’attrice 86enne fa una confessione intima al pubblico di Storie Italiane, ammettendo di essere stata aiutata da un uomo a saldare i debiti col Fisco.

Ospite di Eleonora Daniele, la Milo ripercorre le tristi vicende che l’hanno portata a perdere tutti i suoi beni. Dopo l’incredibile successo degli anni Sessanta, che l’hanno vista a fianco del grande regista Federico Fellini, l’attrice ha perso tutto per questioni legate all’affido della figlia. E da lì, le difficoltà economiche hanno cominciato ad accumularsi una sull’altra, fino alla confisca dei beni dell’attrice da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Da allora, la Milo è caduta in un difficile periodo di ansia e depressione. Costretta a lavorare per cercare di pagare i suoi debiti, l’attrice aveva rivelato a Silvia Toffanin di aver addirittura pensato al suicidio come unica soluzione ai suoi problemi.

Eppure, a distanza di settimane, Sandra Milo sembra essere riuscita a saldare (seppur parzialmente) i suoi debiti. E non soltanto grazie ad un accordo con l’Agenzia delle Entrate o agli aiuti economici di amici fidati quali Maurizio Costanzo. Al pubblico di Storie Italiane, l’attrice 86enne ha confessato di aver risolto i suoi problemi economici grazie all’aiuto di un uomo buono e gentile:

Io quelle tasse le ho pagate, pur non avendo più i denari guadagnati, e per pagarle mi sono venduta. Sì, esattamente. Mi sono data ad un uomo gentile, carino e meraviglioso, che ha pagato per me le mie tasse, perché io non potevo pagarle. Ecco, questo non l’ho mai detto nessuno.

Una rivelazione forte, che la Milo ha deciso di confidare ad Eleonora Daniele per la prima volta. Nessuno, neppure i suoi figli, hanno mai saputo del modo in cui l’attrice è riuscita a saldare una parte dei suoi debiti. E per quanto possa essere stata dura, la musa di Fellini, ha ammesso di non essersi affatto pentita della soluzione scelta. In fondo, la Milo ha dichiarato che l’idea di concedersi a un uomo è stata la migliore alternativa possibile. Nessun rimorso, e nessuna vergogna per l’attrice.