Salvatore Guida, chi è il tentatore di Temptation Island 2025 che ha stregato Sarah

IPA Filippo Bisciglia

Fra i protagonisti di Temptation Island 2025 c’è anche Salvatore Guida, il tentatore che ha stregato Sarah Esposito, spingendola a mettere in dubbio la sua relazione con Valerio Ciaffaroni. Nel villaggio infatti la fidanzata e il tentatore si sono avvicinati tantissimo, fra dubbi e dichiarazioni importanti.

Chi è Salvatore Guida

Ma chi è Salvatore Guida? Il giovane tentatore si è raccontato ai microfoni di Witty Tv, proprio come Flavio Ubirti, un altro protagonista dello show che ha attirato da subito l’attenzione. Salvatore ha 27 anni ed è siciliano. Lavora come autista privato per turisti, girando la Sicilia per portarli alla scoperta delle meraviglie dell’isola.

Adora lo sport e ha una famiglia molto unita. “Fra dieci anni mi vedo con una famiglia e un lavoro mio in proprio – ha confessato -, sono molto legato alla mia famiglia, ma sicuramente il mio obiettivo è andar via, non perché sto male, ma perché ho 27 anni, ho bisogno della mia privacy, penso sia arrivato il momento. Il passaggio dall’adolescenza all’uomo penso sia fondamentale”.

“Cosa amo di me? – ha aggiunto – Le spalle larghe, il viso e i denti che ho dritti: sono fissatissimo. Sono una persona ambiziosa”.

Il rapporto fra Salvatore e Sarah a Temptation Island 2025

A Temptation Island 2025, Salvatore si è avvicinato da subito a Sarah, fidanzata di Valerio. I due fidanzati hanno deciso di partecipare allo show di Maria De Filippi per capire se la loro relazione può continuare oppure no. Legati da 5 anni, si sono allontanati nell’ultimo periodo a causa dei presunti tradimenti di Sarah. La ragazza ha svelato di fronte alle telecamere di essersi frequentata in segreto con due ragazzi senza dire nulla a Valerio.

“Ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi sono sentita sbagliata e sola, ho dubitato della mia relazione – ha confidato -. Se non ricevo attenzioni mi sento vuota, lui per molti aspetti non c’è stato. So di averlo deluso ma non mi sento in colpa”.

“Spesso mi sono incontrata con altre persone per ricaricare questa batteria scarica – ha aggiunto -. Sono due persone, con una delle chat e con l’altra anche conversazioni telefoniche. Con entrambi ci siamo visti, andavamo in posti riservati, in cui nessuno poteva vederci, come dei parcheggi”.

Il feeling fra Salvatore e Sarah è stato immediato. I due ragazzi si sono avvicinati molto nello show condotto da Filippo Bisciglia e la 24enne ha ammesso di aver ricevuto dal 27enne le attenzioni di cui aveva bisogno. Proprio per questo il tentatore e la ragazza hanno condiviso moltissimi momenti in solitaria, come la passeggiata a cavallo in cui Sarah si è commossa.

“Dietro queste battute, questo scherzare si capisce che c’è molto altro”, ha detto Salvatore, facendo commuovere Sarah.

“Sai perché piango? – ha replicato lei, fra le lacrime – Perché una persona sconosciuta è riuscita a capire quello che in cinque anni un altro non ha capito”. Dal canto suo Valerio è apparso sconvolto dalle rivelazioni della fidanzata. “Aspetti di venire qua per dirmi la verità? Non ha le pa**e, ha sempre negato. Io più volte gli ho chiesto di dirmi la verità, il bello è che è lei quella gelosa”, si è sfogato il ragazzo.