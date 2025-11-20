Gli errori madornali dei talent: Rosalia scartata a Tu Si Que Vales spagnolo

Rosalia, la regina del pop latino e delle classifiche, nel 2007 partecipò e fu scartata nella versione spagnola del celebre talent

Getty Images Rosalia ai MTV Video Music Awards 2019

Anche i talent sbagliano. E spesso: Elodie, Aka 7even, Ariete, sono solo alcuni nomi oggi famosi scartati da XF. Mentre Noemi, Gaia e Mahmood, pur non vincendolo, sono arrivati molto lontano. Ma la musica non cambia all’estero, dove nomi oggi famosissimi hanno provato da giovani – alcuni forse troppo – a tentare la strada del talent, venendo bocciati. Per poi dimostrare col tempo, la svista madornale. Il caso forse più celebre è quello di Harry Styles, che pur di non essere scartato, visto che non aveva convinto del tutto i giudici, venne accorpato su suggerimento di Simon Cowell ad altri 4 aspiranti cantanti non del tutto convincenti. Così nacquero gli One Direction.

Ma ancora più incredibile è il caso d Rosalia, al secolo Rosalía Vila Tobella, classe 1992, ad oggi la regina indiscussa del pop latino rivisitato con melodie di flamenco. Una cantante e artista incredibile che in soli 6 anni (il primo grande successo è del 2019) ha scalato le classifiche, vinto innumerevoli premi, collaborato con gli artisti più grandi e anche il suo ultimo album sa di capolavoro.

Getty Images

Ebbene, all’età di 15 anni Rosalia ha partecipato alla versione spagnola di Tu Si Que Vales e non è stata presa. Eppure la voce era già potentissima e precisa, la sua determinazione stupefacente. Eppure i giudici le preferivano un cantante ben più scialbo di cui si sono perse le tracce. Basta farsi un giro in rete per trovare il video di TeleCinco.

Getty Images

Questo potrebbe essere, forse, uno sprone per tutti quegli artisti che vedono la bocciatura ai talent come una no definitivo alla propria carriera artistica. Ragazzi, se non hanno preso Rosalia…