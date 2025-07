Chi era Preta Gil, figlia del cantante Gilberto Gil

Getty Images Preta Gil

Cantante, attrice, attivista e imprenditrice. Preta Maria Gadelha Gil Moreira, conosciuta semplicemente come Preta Gil, è venuta a mancare domenica 20 luglio all’età di 50 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’artista e figlia d’arte si trovava a New York proprio per sottoporsi a un trattamento sperimentale, lontana dal Brasile che le ha dato i natali e che ha tanto amato. La notizia, confermata dal padre Gilberto Gil con un post su Instagram, ha sconvolto un intero Paese. Ma l’eredità che lascia è tanto grande quanto preziosa.

Con Preta Gil se ne va un’artista unica

La morte di Preta Gil ha generato un’ondata di commozione e non poteva essere altrimenti. Il padre Gilberto Gil e la moglie Flora hanno rilasciato una dichiarazione su Instagram mentre si trovavano a New York, sempre al suo fianco nella lotta contro il cancro che l’aveva colpita nel 2023, segnando profondamente i suoi ultimi anni di vita.

“È con tristezza che vi informiamo della scomparsa di Preta Maria Gadelha Gil Moreira, a New York, dove ci stiamo occupando di due procedure per il suo rimpatrio in Brasile – si legge nel post -. Chiediamo la comprensione dei tanti cari amici, ma anche dei professionisti della stampa, mentre affrontiamo questo momento difficile in famiglia. Non appena possibile, pubblicheremo informazioni sull’addio”.

In tanti si sono stretti attorno al dolore della famiglia Gil. Hanno espresso cordoglio artisti, politici e persino club calcistici, come il Flamengo, che ha ricordato la sua “gioia e la sua lotta per un mondo più giusto”. La Segreteria di Cultura dello Stato di Bahia ha riconosciuto il suo ruolo di simbolo di resistenza e inclusione, mentre l’agenzia Mynd, da lei stessa fondata, l’ha definita “una donna avanti nel suo tempo“. Un omaggio toccante si è tenuto alla Parata LGBT+ di Belo Horizonte, dove è stata ricordata con un coro.

Anche il Presidente Lula ha espresso le sue condoglianze, ricordando l’artista: “Talentuosa e combattente in tutto ciò che faceva (…) era una persona estremamente cara e ammirata dal pubblico (…). A tutta la famiglia di Preta, Sandra, il figlio Francesco e la nipote Sol di Maria, voglio lasciare un abbraccio amico e affettuoso. Possa l’amore che Preta ha condiviso nella sua vita continuare a calmare i loro cuori – e i cuori di tutte le persone che l’hanno ammirata così tanto”.

La carriera della figlia di Gilberto Gil

Nata a Rio de Janeiro l’8 agosto 1974, Preta era la figlia del pioniere del tropicalismo Gilberto Gil e della produttrice Sandra Gadelha. Cresciuta in un ambiente intriso di cultura e politica post-dittatura, era anche “nipote adottiva” di Caetano Veloso, altro gigante della musica brasiliana.

Preta Gil ha debuttato come cantante nel 2003 con l’album Prêt-à-Porter, che includeva il singolo di successo Sinais de Fogo. La sua musica era una fusione eclettica di funk, samba, ballad e ritmi afro-brasiliani, che l’ha resa una voce fresca e popolare. Negli anni ha pubblicato diversi album, tra cui Preta (2005), Sou Como Sou (2012) e Todas as Cores (2017).

Ma è stato il Bloco da Preta, fondato nel 2009, a consolidare il suo status di icona. Questo corteo carnevalesco, un’esplosione di colori e messaggi inclusivi, è diventato uno degli eventi più partecipati del Carnevale di Rio, con lo scopo di diffondere messaggi di libertà, inclusività e rispetto.

Getty Images

L’impegno come attivista

Il suo impegno contro razzismo, grassofobia e per i diritti LGBTQ+ e delle donne ha creato una connessione profonda con il pubblico, rendendo Preta Gil nel tempo una vera e propria leader culturale e sociale.

L’artista si è battuta in prima persona, diventando lei stessa testimone del proprio impegno. Ha dichiarato pubblicamente la propria bisessualità, ha co-fondato l’agenzia Mynd nel 2017 per dare spazio ad artisti e creatori non tradizionali, promuovendo la diversità come potenza economica e culturale. In ultimo, convivere con il cancro le ha dato modo di condividere pubblicamente la sua storia e il suo percorso, cercando di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce.

Vita privata

Preta Gil si è sposata quattro volte, la prima con Otávio Müller nel 1994, un matrimonio durato appena un anno da cui è nato il figlio Francisco. Successivamente è stata sposata con Rafael Dragaud per otto anni, per poi legarsi sentimentalmente e convolare a nozze con Carlos Henrique Lima, dal 2009 al 2013.

Il suo quarto e ultimo matrimonio è stato quello con Rodrigo Godoy, dal 2015 al 2023. Una separazione che ha indignato profondamente i fan dell’artista, ma non solo, a causa dei tradimenti da lui perpetrati proprio mentre Preta si stava curando per il cancro.