Pippo Inzaghi di nuovo papà, l’annuncio su Instagram: “Sei la nostra immensa gioia”

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

È arrivata la primavera ma per la famiglia di Pippo Inzaghi questo giorno ha assunto un valore ancor più speciale. L’allenatore è diventato papà per la seconda volta e ha potuto finalmente stringere tra le braccia la piccola Emilia, frutto dell’amore con la compagna Angela Robusti. La coppia ha deciso di condividere la lieta notizia con amici e follower: le prime foto della bambina pubblicate su Instagram sono pura dolcezza.

Pippo Inzaghi di nuovo papà, è nata la piccola Emilia

Quando la compagna Angela Robusti ha dato l’annuncio della gravidanza qualche mese fa, Pippo Inzaghi era letteralmente al settimo cielo. Scorrere le immagini condivise sui loro canali social era come fare un’iniezione di felicità e adesso che la piccola Emilia è venuta al mondo questa emozione è raddoppiata.

In un giorno simbolico come il 21 marzo, quello in cui inizia ufficialmente la primavera e ci proiettiamo verso la bella stagione, l’allenatore ha condiviso su Instagram tutta la sua gioia: era già papà del piccolo Edoardo, ma l’arrivo di Emilia ha stravolto ulteriormente la sua famiglia, nel senso più bello e dolce del termine.

“Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu EMILIA, nostra immensa gioia – ha scritto a corredo della prima foto della bambina -. La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri”. E in effetti gli auguri e i commenti emozionati non hanno tardato ad arrivare, moltissimi da parte di colleghi (ex) calciatori e non solo. Da Christian Vieri a Ciro Immobile (anche lui diventato da poco papà), da Gianluca Di Marzio ad Antonio Nocerino, fino a Kakà e Stefano Sorrentino, tutti hanno trovato un momento anche solo per una parola o un piccolo cuore.

Tra questi sportivi ha fatto capolino anche Simona Ventura che di calcio ne mastica dopo tanti anni al timone degli storici programmi Mai dire Goal e Quelli che il calcio, in cui ha avuto modo di racconta prodezze e vittorie del calciatore. I ben informati ricorderanno anche che Super Simo è stata “cognata” di Inzaghi, ai tempi della relazione con la sorella Alessia Ventura.

La prima foto di mamma Angela e la dedica a Inzaghi

Lo scatto condiviso da Pippo Inzaghi con quella piccola manina, pronta ad afferrare la vita con tutto l’entusiasmo possibile, è a dir poco meravigliosa. Ma quello che ha fatto capolino sul profilo social della compagna Angela Robusti è un vero capolavoro: la prima foto della neo-mamma che, ancora in ospedale poco dopo il parto, stringe tra le braccia la sua bambina. Un inno alla maternità e alla vita, di quelli che non ci stancheremmo mai di guardare.

“Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato”, ha scritto la bellissima Angela a corredo del ritratto, riferendosi naturalmente al piccolo Edoardo che ha compiuto un anno lo scorso ottobre, proprio nel giorno in cui mamma e papà avevano dato l’annuncio dell’arrivo di una nuova sorellina.

La storia d’amore tra Pippo Inzaghi e Angela Robusti

Lui ex calciatore, lei splendida ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Come spesso accade, probabilmente non tutti avrebbero scommesso sulla love story tra Pippo Inzaghi e Angela Robusti, vista la fama di “latin lover” sempre pronto a nuove conquiste. Eppure si son dovuti ricredere.

La coppia sta insieme dal 2008, periodo in cui non aveva ancora reso ufficiale la relazione. Sia l’allenatore che la compagna hanno sempre cercato di evitare i riflettori, a eccezione delle occasioni importanti come la nascita dei loro due figli. Chissà se il prossimo annuncio sarà quello del matrimonio…