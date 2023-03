Tina Cipollari, è caos a “Uomini e Donne”: Maria De Filippi cade a terra

Se c’è qualcosa che a Uomini e Donne non manca (quasi) mai è la risata, e ovviamente il merito non può che essere attribuito alla incontenibile Tina Cipollari, opinionista dalla battuta sempre pronta. L’ultima puntata del date show di Maria De Filippi ha regalato ancora una volta al suo pubblico momenti di grande divertimento, che hanno visto persino la conduttrice “svenire” sulle scale.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e la battuta che fa cadere a terra Maria

Una puntata decisamente caotica e divertente l’ultima di Uomini e Donne: tutto merito di Tina Cipollari, vulcanica opinionista dalla battuta sempre pronta. A scatenare le risate di tutto lo studio – compresa Maria De Filippi che proprio non è riuscita a trattenersi – è stata proprio una affermazione del volto storico del date show.

La Cipollari infatti è tornata all’attacco su Gemma Galgani, sua acerrima nemica e grande protagonista del programma, che in questo periodo sta conoscendo Silvio Venturato, cavaliere focoso e appassionato, forse fin troppo per i suoi gusti. La dama infatti, ormai da diverse puntate, lamenta di non vedere del romanticismo da parte del suo corteggiatore, ma solo continue allusioni e battute volgari.

Così, commentando il loro ultimo incontro, Maria De Filippi ha spiegato che la frequentazione tra i due non starebbe procedendo esattamente a gonfie vele, proprio a causa delle esternazioni di Silvio, “frasi di forte impatto che in determinate circostanze la turbano”, come le ha definite.

Alla domanda di Gianni Sperti su un esempio concreto, è entrata a gamba tesa Tina Cipollari, che ha commentato dicendo: “Fammela vedere!”. Una battuta che ha provocato grandi risate in tutto lo studio e persino in Maria, di solito imperturbabile.

Ma di fronte alla comicità innata dell’opinionista non è proprio riuscita a trattenersi, accasciandosi per le scale. “Di forte impatto cosa vorrebbe dire, ‘Dammi una carezza’?”, ha continuato la Cipollari. “Tina per favore – ha poi detto tra le risate la De Filippi – sei proprio stupida!”, ha poi aggiunto scherzando.

Gemma Galgani e la conoscenza con Silvio

Non sembra procedere per il meglio la frequentazione tra Gemma Galgani e Silvio Venturato. Sebbene i due si siano avvicinati molto durante le ultime settimane – tanto da scambiarsi un bacio appassionato a favor di telecamere – la dama torinese soffrirebbe molto la mancanza di romanticismo del suo corteggiatore.

La Galgani ha infatti raccontato che dopo le ultime esterne ha organizzato un appuntamento in una spa per far comprendere al suo corteggiatore l’importanza dei sentimenti oltre che della chimica fisica. Se in un primo momento la dama sembrava entusiasta di quell’incontro da favola, all’ingresso di Silvio in studio sono ricominciate le incomprensioni.

Venturato non è andato troppo per il sottile, raccontando di un grande coinvolgimento fisico di Gemma, dopo un continuo negarsi durante le prime fasi della loro conoscenza. La dama però non ha gradito la narrazione “cruda” dell’appuntamento: “Io non sto negando nulla, sono stata bene. Ma come lo stai raccontando tu stai togliendo quella magia dell’incontro”.

Adesso che uno step in più è stato fatto Silvio non ha nessuna intenzione di ricominciare con un corteggiamento serrato: la Galgani vorrà continuare questa frequentazione o troncherà per la mancanza di romanticismo?