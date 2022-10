Ciro Immobile è papà: “Il regalo più bello me lo hai fatto tu Jessica Melena. Benvenuto Andrea”

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Fiocco azzurro in casa Immobile: nelle scorse ore è nato il piccolo Andrea, un delizioso batuffolino accolto con grande gioia da papà Ciro e da mamma Jessica. Il calciatore ha dato l’annuncio sui social, condividendo una tenera foto del neonato (o meglio, della sua manina). E, naturalmente, non poteva mancare una dedica d’amore per sua moglie, che gli ha fatto il dono più prezioso.

Ciro Immobile di nuovo papà, l’annuncio

Uno scatto dolcissimo, per annunciare l’arrivo del piccolo Andrea: così Ciro Immobile ha voluto dare la notizia più bella ai suoi fan. La foto ritrae una minuscola manina che spunta da un fagotto verde, che avvolge il neonato appena venuto alla luce. Ed è davvero un’immagine ricca di tenerezza, che ha conquistato immediatamente il cuore di tutti i follower del calciatore.”La famiglia si allarga. In una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu, Jessica Melena, vera campionessa. Benvenuto Andrea, ti amiamo” – ha scritto Ciro sul suo profilo Instagram, spendendo parole meravigliose per sua moglie.

Lo scorso maggio, la coppia aveva rivelato di essere nuovamente in dolce attesa: entrambi avevano condiviso un video tenerissimo in cui l’attaccante della Lazio, inquadrando Jessica e i loro splendidi bambini, comunicava l’arrivo del quarto figlio. Una gioia immensa per i due innamorati, che non avevano mai fatto segreto di amare una famiglia numerosa. Nel corso dei mesi, Immobile e sua moglie hanno pubblicato tante splendide foto del pancione, preparandosi al bel giorno in cui avrebbero finalmente conosciuto il piccolo, un maschietto in perfetta salute. E ora quel momento è arrivato, e per Jessica e Ciro non potrebbe esserci felicità più grande.

Ciro Immobile e Jessica Melena, una famiglia meravigliosa

Belli e innamorati come non mai, Ciro Immobile e Jessica Melena hanno costruito una famiglia splendida. Si sono conosciuti quando entrambi erano ancora giovanissimi, e da quel momento non si sono mai più lasciati. Nel 2014 hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore, sposandosi con una splendida cerimonia in compagnia dei loro affetti più cari. Ma, ancor prima delle nozze, il calciatore e la sua dolce metà hanno voluto iniziare ad allargare la famiglia. La loro primogenita Michela è arrivata un anno prima del matrimonio, mentre la piccola Giorgia si è affacciata al mondo nel 2017.

Pronti ad accogliere un maschietto, nel 2019 Ciro e Jessica hanno finalmente abbracciato il loro terzogenito Mattia. E, qualche mese fa, hanno scoperto di essere in dolce attesa di un altro bimbo, che oggi ha raggiunto la sua splendida (e numerosa) famiglia. Il piccolo Andrea è già amatissimo da tutti, e i suoi fratellini non vedevano l’ora di conoscerlo, dopo averlo visto nelle ecografie e “sentito” nel pancione della mamma. Immobile e sua moglie sono soliti condividere bellissimi ritratti di coppia e dei loro bambini, regalando ai fan un piccolo scorcio dell’atmosfera d’amore e serenità che regna nella loro casa.

E non solo: molto apprezzati dal pubblico, Ciro e Jessica sono stati più volte protagonisti di momenti emozionanti, in particolare a C’è Posta per Te, lo show condotto da Maria De Filippi. Chissà che presto non tornino in tv, magari proprio dietro invito della moglie di Costanzo, così da raccontare la loro immensa gioia di essere diventati genitori per la quarta volta.