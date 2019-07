Perrotta-Tartaglione, è nato il piccolo Domenico. L’annuncio su Instagram

editato in: da

È nato Domenico, il primogenito di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia formatasi all’interno del fortunato dating show di Maria De Filippi.

Non è tardata ad arrivare, una dolcissima dedica da parte di Pietro a suo figlio, che a pochi minuti dalla nascita del piccolo ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram per informare i fan di questo arrivo tanto atteso.

“La felicità pesa 4kg”- con queste dolcissime parole, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne annuncia al mondo, attraverso i social, la nascita del suo primogenito.

Soltanto poche ore prima, la Perrotta, che ha condiviso con i fan gioie e dolori durante tutto il percorso di gravidanza, annunciava l’ingresso in sala parto “se dovessi scomparire improvvisamente un giorno e se non doveste avere mie notizie per più di 5/6 ore, vuol dire che sono andata a sfornarlo”- ironizzava l’ex tronista di U&D attraverso il suo profilo Instagram.

Detto fatto: il piccolo Domenico è venuto al mondo più bello e forte che mai.

E mentre papà Pietro si gode i primi istanti con suo figlio, Rosa si prende una piccola pausa dai social network per rimettersi in forze.

Del resto la Perrotta, ha affermato in più occasioni che, dopo la nascita del suo primo figlio, avrebbe ripreso a pieno regime il suo lavoro da influencer, mai abbandonato neanche durante la gravidanza.

Decisione questa che è costata alla giovane ex tronista diverse critiche, alla quale ha sempre risposto con serenità, trovando il tempo di far conciliare vita privata e carriera.

Sono tanti infatti i progetti futuri della bella Napoletana, sia sul fronte professionale che su quello personale. Tra questi il matrimonio con il suo Pietro: le nozze, fissate per il 7 Giugno a Gaeta, sono state infatti rimandate a data da destinarsi.

Decisione questa, che aveva fatto preoccupare i fan, ma prontamente spiegata da Tartaglione e la sua dolce metà.Le nozze infatti, sono state semplicemente posticipate per non affaticare la neomamma Rosa, visto che la data scelta per il matrimonio era molto vicina a quella del parto.

Adesso invece, con la nascita di Domenico, la lista degli invitati alle nozze si allunga, con un piccolo e speciale ospite.