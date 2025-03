Paris Fashion Week 2025, Alessandro Borghi e Irene Forti: la coppia più elegante alla sfilata

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Paris Fashion Week: i look più incredibili (dei vip alle sfilate)

La Paris Fashion Week 2025 è stata un susseguirsi di emozioni, look mozzafiato e grandi debutti. Ma tra i tanti volti celebri presenti all’evento, c’è stata una coppia che ha catturato l’attenzione di tutti: Alessandro Borghi e Irene Forti. L’attore romano e la sua compagna hanno assistito alla sfilata di Valentino, firmata dal geniale Alessandro Michele, e hanno dato una lezione di stile e complicità. Eleganti, affiatati e perfettamente in sintonia con l’atmosfera sofisticata dell’evento, Borghi e Forti hanno incantato con i loro look, dimostrando ancora una volta che la moda è anche un’arte di coppia.

Alessandro Borghi e Irene Forti, fascino in Valentino

Grande amico di Alessandro Michele, Alessandro Borghi non poteva mancare alla presentazione della nuova collezione di Valentino. E questa volta, al suo fianco, c’era Irene Forti, alla loro prima Fashion Week insieme. Un debutto che non poteva essere più scenografico, con Parigi a fare da cornice e un front row d’eccezione.

Per l’occasione, Borghi ha scelto un look che unisce eleganza e casual con l’inconfondibile tocco sartoriale di Michele: jeans leggermente slavati, una camicia azzurra classica lasciata fuori e un maglione a trecce color avorio.

Il dettaglio più scenografico? Una cappa in lana blu navy con alamari marroni, perfettamente in linea con il nuovo linguaggio estetico di Valentino, che fonde classicismo e decostruzione.

Irene, invece, ha puntato tutto su un abito di raso di seta firmato Valentino, che richiama le influenze orientali care a Michele. Il colletto alla coreana chiuso da un papillon e l’orlo smerlato a contrasto rendono il look un perfetto equilibrio tra tradizione e avanguardia.

A completare il tutto, collant di pizzo bianco, che Bianca Balti ha sfoggiato nello stesso front row, e décolleté dal design rétro. Un mix perfetto tra romanticismo e innovazione, che conferma Irene Forti come una delle presenze più raffinate della serata.

Un amore discreto e una famiglia “capitale”

Alessandro Borghi e Irene Forti formano una coppia riservata, lontana dai riflettori, e proprio per questo così affascinante. Il loro amore è nato nel 2019 a Londra, ma dal 2020 vivono a Roma, nel cuore della Garbatella. Un legame solido, costruito su passioni condivise e una profonda ammirazione reciproca.

Se di Borghi conosciamo bene la carriera da attore, meno noto è il percorso di Irene Forti. Ex modella, laureata in Economia Aziendale alla Luiss e specializzata nella gestione delle risorse umane, oggi si dedica al coaching psicologico e alla promozione di progetti artistici.

“La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana” ha raccontato Borghi in un’intervista, sottolineando quanto la loro relazione sia fatta di stimoli e crescita reciproca.

Nel 2023 la coppia ha accolto il loro primo figlio, Heima, un nome che racchiude tutto il loro spirito avventuriero e il legame con la natura. “Abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme, e durante un viaggio in Islanda abbiamo sentito questa parola, “heima”, che significa casa e mondo allo stesso tempo. Mi è sembrato perfetto per nostro figlio” ha svelato Borghi.

Valentino e la sfilata più attesa della Paris Fashion Week 2025

La sfilata di Valentino, intitolata Le Méta-Théâtre Des Intimités, è stata un viaggio nell’estetica del suo direttore creativo, Alessandro Michele.

Un allestimento suggestivo, ispirato a un bagno pubblico con neon rossi in stile David Lynch, ha accolto gli ospiti in un’atmosfera onirica e trasgressiva. Un chiaro omaggio all’intimità del vestire, all’idea che la moda sia un riflesso della personalità e un rituale privato prima di diventare espressione pubblica.

In passerella, il mix tra passato e presente è stato il filo conduttore della collezione. I codici della maison – pizzi, balze, fiocchi e l’iconico rosso Valentino – si sono fusi con accenti anni ’60 e silhouette scolpite tipiche degli anni ’80. Tra i dettagli più amati dal pubblico, le tuniche bon ton abbinate a pellicciotti oversize e i pantaloni svasati che giocano con le proporzioni.

Alessandro Michele ha spiegato così la sua visione per Valentino: “C’è un grande rapporto di intimità con gli abiti, con gli oggetti. Valentino è una maison che non ha bisogno di essere ingrandita, ma resa ancora più luminosa nella sua essenza”.

Un approccio che ha conquistato il pubblico e che ha visto in prima fila ospiti come Jared Leto, Georgina Rodríguez e, ovviamente, Alessandro Borghi e Irene Forti.