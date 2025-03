Pamela Prati, quanto è alta. I suoi segreti di stile

Quanto è alta Pamela Prati e quali sono i suoi segreti di stile: come fa a tenersi in forma? Per lei, il tempo non passa mai: sempre (super) affascinante

Fonte: IPA Pamela Prati

Pamela Prati è tra i personaggi più famosi della televisione e del mondo dello spettacolo: un’icona di stile, che nel tempo è sempre riuscita a rinnovare il proprio look senza mai perdere il suo fascino. Ma quanto è alta Pamela Prati, come si tiene in forma e quali sono i suoi segreti di stile? Vi sveliamo tutto.

Pamela Prati, altezza e come si tiene in forma

Gli anni passano, ma non per Pamela Prati (al secolo Pamela Pireddu): la soubrette non sembra essere scalfita dal tempo. Nata a Ozieri in Sardegna il 26 novembre 1958, è alta 173 centimetri. La fama è arrivata negli anni ’80, dove ha acquisito sempre più popolarità: è lei ad avere partecipato come primadonna al Bagaglino. Nel 2025, è nel programma Ne vedremo delle belle di Carlo Conti, dove è stata scelta insieme ad altre primedonne validissime che hanno lasciato il segno.

Ma come fa a tenersi così in forma? A raccontarlo era stata proprio lei: “Prima di tutto sottolineo che sono geneticamente fortunata, ma la sola fortuna non basta. Mi alleno ogni giorno per conservare il corpo tonico che Madre Natura mi ha donato. Faccio, ad esempio, addominali quotidianamente, anche a casa. Durante il lockdown non ho mai smesso di fare attività fisica. D’altronde non ho più 20 anni e non mi piace lasciare che i tessuti cedano”.

Inoltre segue un’alimentazione sana. “Fondamentale per me è una sana alimentazione. Prediligo frutta e verdura, mangio molto pesce e adoro mettermi ai fornelli, quindi sicuramente riesco a conservare il mio aspetto grazie alla qualità del cibo che cucino con le mie mani”.

I segreti di stile di Pamela Prati

Ma Pamela Prati è una donna piena di segreti, anche in fatto di beauty routine e di stile. Ha, del resto, anche una sua skincare che segue con grande attenzione, ma parte della sua bellezza, sostiene, è pura genetica. “Anche qui sono aiutata dalla genetica, mia madre anche in là con gli anni ha mantenuto un incarnato morbido e bellissimo. Nella mia beauty routine ci sono molti prodotti naturali, che uso specialmente durante i cambi di stagione. Idrato comunque la pelle sempre dopo la doccia e uso scrub, sempre bio, ma specifici”, ha detto a Vanity Fair.

Più volte abbiamo visto la Prati cambiare look, anche se non ha mai tradito il suo fascino con la chioma lunga e boccolosa: si è anche fatta la frangia nel 2022, e sembrava proprio una ragazzina. Insomma, per lei il tempo è un concetto davvero molto relativo: genetica, sì, ma la Prati si tiene in forma scegliendo la costanza e dedicandosi alla sua bellezza con coccole beauty di routine.

E per quanto riguarda lo stile? Non è un mistero, alla fine: l’abbiamo sempre vista sfoggiare dei look mozzafiato, dress eleganti e sofisticati che la valorizzano e mostrano la sua silhouette perfetta. E riguardo al motivo per cui copre spesso il collo, lei stessa aveva detto: “Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera”.