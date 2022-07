Oroscopo estate di Ornella Muti, le caratteristiche dei Pesci

Fonte: IPA Oroscopo di Ornella Muti, le caratteristiche dei Pesci

Ornella Muti è nata sotto il segno dei Pesci, il 9 marzo 1955. Una donna dalla spiccata sensibilità e dall’animo romantico, come tutti coloro che appartengono a questo segno zodiacale, ma anche pronta a rivelare il suo lato più esuberante e frizzante. Di base i Pesci sono persone ottimiste, ma talvolta possono chiudersi un po’ a riccio, specialmente quando Giove ci mette il suo zampino.

Oroscopo, le caratteristiche dei Pesci

I Pesci (19 febbraio – 19 marzo) sono un segno d’Acqua, governati non da uno ma da ben due pianeti, Nettuno e Giove. Proprio questi influiscono sulle due facce dei nati sotto questo segno che se influenzati dal primo mostrano un più accentuato lato spirituale e riflessivo, mentre se influenzati dal secondo svelano un lato più esuberante e volto all’ottimismo e alla gioia di vivere. Le sue pietre sono il corallo e l’acquamarina, mentre il platino e l’argento sono i suoi metalli di riferimento. Anche qui i Pesci mostrano una varietà di sfumature che rendono i nati sotto questo segno davvero particolari.

Come riporta Virgilio Oroscopo, il motto dei Pesci è “Io trascendo”. Ed esprime appieno il modo di essere dei nati sotto questo segno d’Acqua, dotati di una sensibilità profonda che consente loro di avere una visione del mondo che va al di là delle semplici apparenze. I Pesci tendono a guardare sempre oltre, mettendo a frutto la propria fantasia e al contempo concedendosi agli altri in uno slancio di altruismo e generosità.

In amore il segno dei Pesci tende ad idealizzare il partner. Come si suol dire, è una persona innamorata dell’amore. Proprio in questo ambito emerge il suo lato più romantico, vivendo appieno le proprie emozioni senza risparmiarsi. Per i Pesci il tradimento non è assolutamente ponderato: sono persone devote e fedeli, vivono per soddisfare i desideri del partner e cercano sempre l’amore da favola. Dietro questo lato idilliaco, però, si cela anche una profonda gelosia.

Il segno dei Pesci si distingue anche nel lavoro, dove mettono all’opera la medesima spiccata fantasia e si mostrano duttili e versatili. Alla creatività e all’inventiva fa da contraltare un grande senso del dovere, ma al contempo si sovrappone una certa intolleranza all’ordine e alla disciplina. Insomma, i Pesci non amano particolarmente le regole troppo rigide e tengono alla larga chiunque voglia mettere loro un freno. Il lato spirituale, invece, spinge i nati sotto il segno dei Pesci a dedicarsi poco all’attività fisica: nel tempo libero preferiscono coltivare la mente a suon di cultura e attività come viaggi, mostre e tutto ciò che ha a che fare con l’arte.

Ornella Muti, nata sotto il segno dei Pesci

Attrice di grande successo, una delle donne italiane più amate di sempre. Ornella Muti incarna alla perfezione le caratteristiche dei Pesci, prima di tutto proprio per le sue innegabili doti artistiche che l’hanno portata a collezionare un successo dietro l’altro. Al secolo Francesca Romana Rivelli, l’attrice ha recitato in più di cento film ma ciò non le ha impedito di restare sempre con i piedi per terra.

Ornella Muti ha sempre dato priorità agli affetti, mettendo da parte anche ruoli importanti se necessario (ha rifiutato di essere una Bond Girl, ad esempio). Al centro della sua vita c’è la famiglia, nonostante non ne abbia mai costruita una nel senso “tradizionale” del termine. Da provetta Pesci, l’attrice ha seguito il suo cuore ogni volta che lo richiedesse, lasciandosi trasportare a travolgenti e passionali amori. Uno di questo le ha donato la primogenita Naike Rivelli, figlia che le somiglia tantissimo, mentre da un’altra relazione ha avuto i figli Carolina e Andrea Fachinetti.