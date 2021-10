Ha appena compiuto 47 anni ed è identica a Ornella Muti

Ornella Muti torna al Maurizio Costanzo Show: un sogno in bianco

Naike Rivelli, la bellissima figlia di Ornella Muti, ha appena compiuto 47 anni, è nata infatti il 10 ottobre 1974. In occasione del suo compleanno ha condiviso su Instagram una foto con la mamma dove sono identiche.

La foto con mamma Ornella Muti

Naike Rivelli ha festeggiato il suo compleanno con mamma Ornella Muti. A 47 anni è sempre più bella e per immortalare il momento si è fatta ritrarre insieme alla Muti, condividendo la foto su Instagram. A lei ha dedicato questo scatto, commentando semplicemente: “Grazie mamma”.

Le due donne posano in quella che sembra una cucina. In primo piano si notano alcune decorazioni di Halloween con i tipici colori arancio e nero mentre un fantasma bianco fa capolino.

Naike abbraccia Ornella Muti mentre entrambe sorridono raggianti alla telecamera. Mamma e figlia sono in perfetta sintonia e condivido un look molto simile. Oltre ad avere un sorriso bianco e perfetto, portano tutte due gli occhiali e indossano abiti dalle tonalità molto simili.

La Muti, classe 1955, che recentemente ha stupito sfoggiando degli shorts fenomenali da fare invidia alle ventenni, indossa un abito verde bosco, molto chic, con maniche a 3/4 e girocollo casto. A impreziosire il look, c’è solo una sottile ma lunga collana decorata con diversi ciondoli.

Naike Rivelli invece porta una semplice t-shirt, di una tonalità di verde più scura del vestito della madre, con maniche corte che mettono in evidenza i suoi tatuaggi.

La somiglianza tra madre e figlia, che è sempre stata notevole, ora è impressionante: sembrano quasi gemelle. Moltissimi i commenti dei fan che si sono complimentati con loro: “Siete bellissime vi adoro”, “BELLISSIME ❤️❤️❤️”. E ancora: “Voi due sembrate sorelle 💕”, “ellissime stupende😍😍😍😍 meravigliose ❤️❤️❤️❤️😍”.

Proprio nei giorni scorsi, la Muti ospite nella trasmissione di Pierluigi Diaco, Ti sento, ha parlato del rapporto con la figlia, definita “fragile”. Il loro legame è strettissimo da sempre. Naike è orgogliosa della bellissima mamma e la Muti è da sempre al fianco della figlia per le sue scelte a volte controcorrente.

Chi è Naike Rivelli

Naike Rivelli, nata il 10 ottobre 1974, è la figlia maggiore di Ornella Muti. Sebbene abbia visto la luce a Monaco di Baviera, la sua nazionalità è italiana. Di suo padre non si sa nulla. La Muti infatti non ha mai rivelato chi fosse.

La Rivelli è un’attrice e una modella. La sua carriera è iniziata molto presto, quando era solo una bambina, proprio accanto alla madre. A 16 anni è stata scelta da Ettore Scola per recitare in Il viaggio di Capitan Fracassa. Da allora ha partecipato a molti film.

In tv nel 1999 l’abbiamo vista alla conduzione di Paperissima Sprint e nel 2015 ha fatto parlare di sé partecipando a Pechino Express in coppia col fratello, Andrea Fachinetti. Nel 2010 si è data anche alla musica con il singolo I like men.

Oltre ad Andrea Fachinetti, Naike ha anche una sorella, Carolina.