Domenica In, Ornella Muti e il dolce ricordo di quando aspettava Naike

editato in: da

Ornella Muti: la sua vita in foto, tra cinema, amori e passioni

Mara Venier è tornata con una nuova, sorprendente puntata di Domenica In: come al solito, tanti ospiti interessanti hanno fatto il loro ingresso in studio, raccontando storie divertenti e regalandoci grandi emozioni. Attesissima nel salottino dello show di Rai1, la splendida Ornella Muti si è lasciata andare ad alcune toccanti confessioni.

Ripercorrendo in breve la sua carriera, la bravissima attrice ha ricevuto una sorpresa indimenticabile: Michele Placido, con il quale Ornella Muti ha lavorato ad un vero capolavoro degli anni ’70, il film Romanzo Popolare, le ha dedicato parole dolcissime in un videomessaggio. “Fu il film che ti consacrò presso tutto il grande cinema italiano. Lì sul set eravamo tutti affascinati dalla tua bellezza, dalla tua giovinezza meravigliosa. Sai che sono stato innamorato di te, ma chi è che non lo è stato? Ti voglio ricordare come come quella ragazzina venuta dal sud, innamorata di un uomo più grande, eri di una tenerezza unica”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore, che ha lasciato la Muti profondamente commossa. Ed è stata l’occasione per rivelare un toccante aneddoto su sua figlia, Naike: l’attrice era infatti in dolce attesa, durante le riprese di Romanzo Popolare: “In alcune scene si vede la pancetta” – ha spiegato, sorridendo – “Lo sapeva solo Mario Monicelli. Il primo giorno ho fatto le analisi e gliel’ho detto: ‘Tu cominci un film e io sono incinta, lo devi sapere’. Lui mi ha detto di non dirlo. Le sarte non capivano come mai io lievitassi”.

Con Naike, la sua primogenita, Ornella Muti ha sempre avuto un rapporto splendido. E oggi è non solo mamma orgogliosa di lei e degli altri suoi due figli Carolina e Andrea, ma soprattutto nonna felicissima di Akash, Alessandro e Giulia: “Lo sapevo che oggi sarebbe stata difficile” – ha rivelato l’attrice, commuovendosi davanti alle immagini dei suoi nipotini. “Li amo tanto, veramente tanto, sono la mia gioia. Mi danno tanta forza. Loro ti amano incondizionatamente, e questa è una cosa che non ha prezzo. Li senti, ci sono. E per me è importante”.

Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, la Muti ha lasciato un alone di mistero. Mara Venier, cercando di spingerla a sbottonarsi un po’, ha spiegato: “Mi rispondi come Amanda Lear? Lei, alla mia domanda se fosse fidanzata, mi ha detto che la boutique è chiusa”. Ornella ha invece spiegato: “No, la boutique non è chiusa, però devi suonare. Ti devi prenotare. Non apro più la porta a chiunque. Oggi, dopo tanto tempo che sono sola, non ho più velleità”.