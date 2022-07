Oroscopo estate di Brad Pitt, le caratteristiche del Sagittario

Fonte: Ansa L'oroscopo dell'estate di Brad Pitt

Brad Pitt è nato sotto il segno del Sagittario il 18 dicembre 1963. Le caratteristiche del suo segno zodiacale sono molto specifiche: sa come affascinare con la sua forza, ma è tendenzialmente infedele e soprattutto esigente, così come enormemente passionale e generoso.

Oroscopo: le caratteristiche del Sagittario

Il Sagittario (23 Novembre – 21 Dicembre) è un segno di fuoco. Il suo pianeta di riferimento è Giove, la sua pietra è il turchese e il metallo lo stagno. I suoi colori preferiti sono il blu e il ruggine. Il garofano e il crisantemo sono i suoi fiori. La sua essenza astrale è la violetta.

Secondo Virgilio Oroscopo, il motto dei nati sotto il segno del Sagittario è “Io comprendo”, infatti è disponibile e leale. Crede molto nelle sue forze, è determinato e ottimista e ha sempre voglia di scoprire nuove cose. Infatti, la sua esuberanza si traduce in desiderio di avventura, di ricerca e di conoscenza. Ogni conquista per il Sagittario è una nuova linea di partenza per il traguardo successivo. Non si arrende proprio mai.

In amore è sempre oggetto di attenzioni e corteggiamenti, e poco fedele. Ma è anche molto generoso, e decisamente passionale. Non è facile però per il Sagittario trovare la persona giusta, accanto a sé vuole qualcuno con i suoi stessi gusti, che sono abbastanza difficili e stravaganti.

Nel lavoro è sempre dinamico e volitivo, si impegna per ciò che vuole e l’ottiene sempre. Non possiamo sottovalutare la sua sfacciata sfortuna: quando decide di rischiare, la sorte è sempre dalla sua parte. Nel tempo libero ama viaggiare e praticare tutti gli sport.

Brad Pitt, nato sotto il segno del Sagittario

Mai un oroscopo ha rispecchiato così bene il personaggio del caso. Brad Pitt è un vero Sagittario. Disponibile e leale, lotta per i suoi obiettivi, e proprio così è riuscito a costruire la brillante carriera che comprende pellicole iconiche come Thelma & Louise, Intervista col Vampiro, Sette anni in Tibet, Vi presento Joe Black e C’era una volta a… Hollywood.

Vincitore di due premi Oscar e innumerevoli altri riconoscimenti, ha saputo destreggiarsi tra ruoli drammatici, d’azione, di fantasia e comici. Come il suo segno, non si arrende mai, e cerca sempre la pellicola giusta, in grado di stimolarlo.

In amore, come tutti i Sagittari, è molto esigente, e purtroppo infedele. La fine del matrimonio con Jennifer Aniston, a causa del suo tradimento con Angelina Jolie, ha segnato la fine di un’epoca, e quello tumultuoso sul finale con l’attrice ha rivoluzionato il mondo del gossip a Hollywood: dai Bennifer ai Brangelina, una coppia ma anche un brand, che poi la vita ha separato.

Il divorzio dalla Jolie è stato devastante, e ha portato l’attore a bere e ad allontanarsi da alcuni dei loro sei figli. Intanto nel 2022 si è dichiarato single (nonostante si sia a lungo parlato di un flirt con la cantante Lykke Li), e ha riallacciato i rapporti con Jennifer Aniston (ma sono solo amici) e nel 2022 ha avuto un ruolo importante in due film, The Lost City e Bullet Train.