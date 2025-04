Fonte: IPA Ornella Muti

Attrice, mamma, nonna, volto simbolo del nostro cinema: Ornella Muti ha conservato – nonostante il tempo che passa – quello sguardo da ragazzina che ce l’ha fatta amare fin da quando ha esordito per Mario Monicelli in Romanzo Popolare. E, anche in quell’occasione, erano in due. Francesca Rivelli era infatti in attesa della sua prima figlia, Naike, con la quale oggi ha un rapporto simbiotico. Nella sua vita ha anche tradito, una sola volta, e con Adriano Celentano. “Ne valeva la pena”, ha raccontato, per poi dirsi delusa per non essere stata consultata al momento di rivelare cosa ci fosse stato tra loro.

La relazione con Adriano Celentano

“Beh, io penso che se è successo, ne valeva la pena“, ha spiegato nella lunga intervista resa a Corriere della Sera in cui traccia il bilancio dei suoi primi 70 anni. Eppure, Adriano Celentano l’avrebbe profondamente delusa: “Ho pensato, ecco, vedi gli uomini? Dettano sempre legge. Noi poi eravamo stati molto attenti. Ma io dico, se vuoi uscire allo scoperto, visto che non hai fatto tutto da solo e c’ero anche io, ma ti vuoi confrontare con me? Chissà che gli ha detto il cervello”, ha raccontato.

Oggi però non è più arrabbiata con lui e, anzi, ricorda con grande piacere quell’energia tipica del carattere del Molleggiato e che solo lui sapeva portare sul set: “Al di là della nostra storia, che è stata una piccola parte, Adriano era così divertente… sul set non era mai come andare a lavorare. Si giocava, era una risata costante. Per tutti, tecnici compresi. Lui faceva il pazzo”, ha spiegato ancora parlando di lui.

Il rapporto con la figlia Naike e la cena con Putin

Ornella Muti ha tre figli. La prima, Naike, avuta quand’era giovanissima e che ha fortemente desiderato. E gli altri due, Carolina e Andrea, che ama in egual misura e che l’hanno resa ancora nonna dopo il primo nipote – ormai adulto – Akash. Il rapporto con la primogenita è però quello più stretto, da un lato perché sono cresciute insieme e dall’altro perché lei è di certo più esposta dei suoi fratelli ai quali è molto unita: “La mia forza è la mia famiglia. Lei è molto sui social – dice parlando proprio di Naike – l’ho avuta che ero una bambina, a 19 anni, volevo tenerla sempre attaccata a me… È stata la mia sorellina, la mia guida. Mi ha salvata”.

Genera invece ancora controversie la cena con Vladimir Putin: “Se l’ho conosciuto? Per modo di dire. L’ho incontrato a un evento di beneficienza che mi è costato caro in quanto a critiche. È stato gentile con me. E ci mancava pure”, ha spiegato. L’attrice è molto popolare nell’Est Europa, dove si reca abbastanza spesso. Ricordiamo che Ornella Muti è figlia di Ilse Renate Krause, scultrice di origine estone scomparsa nel 2020, alla quale era molto legata. Tornare in quelle terre le riesce quindi abbastanza naturale, dato che le ricordano le sue radici. Non sono mancate comunque le critiche, soprattutto in tempi recenti, alle quali però non ha mai voluto badare troppo.