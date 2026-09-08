Nina Johnson, chi è la fidanzata (di 30 anni più giovane) di Noel Gallagher

Noel Gallagher, tra i protagonisti dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia, ha una nuova fidanzata: chi è Nina Johnson

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Noel Gallagher

Tra i protagonisti indiscussi della Mostra del Cinema di Venezia, Noel Gallagher è prepotentemente tornato sulle scene con suo fratello Liam grazie al documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger. A far parlare non è tuttavia solo la ritrovata serenità con il suo partner musicale, ma anche la vita sentimentale: accanto a Noel c’è da qualche mese Nina Johnson, la sua nuova (e giovanissima) fidanzata.

Chi è Nina Johnson, la fidanzata di Noel Gallagher

A regalare il sorriso a Noel Gallagher non sarebbe solo la ritrovata popolarità degli Oasis: da qualche mese, infatti, il musicista britannico frequenta Nina Johnson, una pr inglese di ben 30 anni più giovane. La 28enne lavora come events marketing manager per Rhubarb Hospitality, una società che si occupa di eventi e hospitality di lusso.

Originaria del sud-est dell’Inghilterra, vive a Londra da alcuni anni ed è piuttosto discreta. L’incontro con il frontman degli Oasis sarebbe avvenuto grazie ad alcuni amici in comune la scorsa primavera: le prime foto insieme risalgono infatti a maggio 2026, quando i due furono avvistati durante una serata a Marylebone, Londra.

Secondo alcuni presenti, i due “ridevano continuamente, parlavano per ore e sembravano completamente assorti l’uno nell’altra“. Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora confermato la relazione, gli amici del cantante lo descrivono come “più leggero e spensierato”.

Noel Gallagher come Leonardo DiCaprio?

I tabloid britannici, più che sulla ritrovata serenità di Noel, hanno posto l’accento sulla significativa differenza d’età tra il musicista degli Oasis e la sua nuova fiamma. Gallagher, infatti, ha spento le sue prime 59 candeline lo scorso 29 maggio, mentre Nina Johnson ne ha 29, ovvero esattamente 30 in meno del suo fidanzato.

In molti, quindi, hanno avanzato un paragone tra Gallagher e Leonardo DiCaprio, sottolinenando come quest’ultimo sia noto alle cronache per le sue relazioni sentimentali con donne molto più giovani, spesso under 25. La sua attuale compagna, la modella Vittoria Ceretti, ha 28 anni, mentre il divo di Titanic ne ha ben 51.

Quella che per il bel Leo appare una consuetudine per Noel è invece una novità: il cantante britannico si era infatti accompagnato, prima di Nina, a sue coetanee.

Tutti gli amori di Noel Gallagher

Rispetto a suo fratello Liam, Noel Gallagher ha avuto una vita sentimentale decisamente poco burrascosa e segnata da relazioni piuttosto lunghe. Il musicista si è accompagnato negli Anni ’80 a Diane Ann, con la quale si è fidanzato quando entrambi erano giovanissimi. Tra il 1988 e il 1994, invece, la sua compagna è stata Louise Jones, di 4 anni più grande: definendola più volte “anima gemella”, a lei avrebbe dedicato Slide Away.

La sua prima moglie è stata Meg Mathews, di un anno più grande: la coppia, insieme dal 1994 al 2001 e convolata a nozze nel 1997 ha anche una figlia, Anais. Gli altri due figli di Noel sono invece nati dalla relazione con Sara MacDonald: i due sono stati insieme per oltre 20 anni, più precisamente dal 2000 al 2023, convolando a nozze nel 2011. Dopo il secondo divorzio, Gallagher ha avuto una storia d’amore con Sally Mash, terminata proprio nel 2026. Pochi mesi dopo, avrebbe conosciuto Nina.