Eve Hewson, la bellissima figlia di Bono è l’attrice del momento

Eve Hewson, figlia di Bono Vox, è l’attrice del momento, protagonista del nuovo film di Steven Spielberg Disclosure Day. Ma a lanciarla è stato il nostro Paolo Sorrentino

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Eve Hewson, figlia di Bono degli U2, attrice bellissima e talentuosa

Ha gli stessi occhi e o stesso sguardo penetrante del papà: Memphis Eve Sunny Day Hewson, classe 1991, secondogenita di Bono Vox e della moglie Alison, alla carriera di cantante, intrapresa invece con successo dal fratello Elijah, ha preferito quella di attrice, e ha fatto bene. La 35enne dopo essersi fatta le ossa accanto a Sean Penn, Nicole Kidman e George Clooney, è sugli schermi come una delle protagoniste femminili del nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg, Disclosure Day, che già l’aveva scelta, nel 2015, per il suo Ponte delle spie, con Tom Hanks. E prima della fantascienza di Spielberg, era stata Lady Marian nel Robin Hood del 2018.

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Occhi azzurri e sguardo magnetico, Eve con i suoi soli 163 cm è un concentrato di fascino e sensualità, che non sono passati inosservati a Hollywood. Ripercorriamo la sua carriera come attrice, dal debutto nel 2011, a soli 20 anni, accanto a Sean Penne, diretta dal nostro Paolo Sorrentino.

Ha ottenuto il suo primo ruolo di rilievo nel 2011 recitando accanto a Sean Penn nel film drammatico This Must Be the Place , diretta da Paolo Sorrentino , che per primo ha intravisto in lei grandi potenzialità.

nel film drammatico , diretta da , che per primo ha intravisto in lei grandi potenzialità. In televisione ha interpretato l’infermiera Lucy Elkins nell’acclamata serie TV The Knick (2014-2015) diretta da Steven Soderbergh .

(2014-2015) diretta da . Ha ottenuto una grandissima popolarità globale interpretando la protagonista Amelia Sacks nella miniserie Netflix del 2024 The Perfect Couple , recitando al fianco di Nicole Kidman .

, recitando al fianco di . Tra i suoi lavori più celebri sul grande schermo figurano Il ponte delle spie (2015) di Steven Spielberg , Robin Hood – L’origine della leggenda (2018) e Jay Kelly (2025), accanto a George Clooney .

, (2018) e (2025), accanto a . Nel 2026, è la protagonista del film di fantascienza Disclosure Day, diretto nuovamente da Steven Spielberg, in cui recita insieme a Josh O’Connor e Colman Domingo. Nel film, Eve interpreta Jane, una ex novizia con un passato complicato e una vita segreta.

Proprio sul film di Spielberg, Eve ha rivelato i rigidi protocolli di segretezza imposti dal regista. Ha raccontato che i copioni vengono consegnati a mano da un corriere direttamente a casa degli attori, i quali devono firmare una ricevuta e hanno pochissimo tempo per leggerli senza poter dire niente a nessuno.

L’attrice vive nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn, New York. Tra il 2010 e il 2015 ha avuto una relazione sentimentale con l’attore James Lafferty, noto per la serie One Tree Hill.

Essendo la figlia di Bono Vox, celebre frontman degli U2, il legame con il padre è una costante delle sue interviste. Negli anni ha scherzato molto su questo status. rivelando che, sebbene all’inizio l’ombra del padre potesse spaventarla o avvicinare persone intressate più al suo cognome che alla persona, oggi è felice del fatto che molti dei suoi fan più giovani non sappiano nemmeno chi sia suo papà

Curiosità: Eve è nata alle 7:00 del mattino del 7 luglio. Il suo nome”Eve” è stato scelto proprio per questo dettaglio, in quanto si trova esattamente al centro della parola inglese s-eve-n (sette)