Oasis a Roma: quanto costano i biglietti e quando comprarli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gli Oasis

Gli Oasis si preparano a sbarcare a Roma per la gioia dei fan che attendevano da tempo questo annuncio. Dopo mesi di indiscrezioni e attese infatti i fratelli Liam e Noel Gallagher hanno svelato le date del loro ritorno sul palco.

Dove e quando comprare i biglietti degli Oasis a Roma

L’Oasis Live 27 sarà caratterizzato da ben 38 concerti che toccheranno numerosi paesi. Gli Oasis si esibiranno in Spagna e Paesi Bassi, ma anche Scozia, Inghilterra, Germania, Irlanda, Francia, Stati Uniti e ovviamente Italia.

Il 29 e 30 luglio 2027 i fratelli Gallagher saranno sul palco dello Stadio Olimpico di Roma. Con loro ci sarà Richard Ashcroft, già annunciato come special guest per tutte le date. “Venite a constatarlo di persona. Sarà uno spettacolo da non perdere”, hanno annunciato gli Oasis e i fan sono pronti a rispondere con entusiasmo.

Ma veniamo al sodo: quanto costano i biglietti degli Oasis e come acquistarli? Per riuscire a comprare i biglietti è necessario registrarsi sul sito Oasisnet.com entro le 17:00 del 17 settembre 2026.

“Considerata la domanda estremamente elevata prevista per Oasis Live ’27 e per offrire ai veri fan la miglior possibilità di acquistare i biglietti, è stato introdotto un processo di registrazione per accedere alla vendita”, spiegano dal sito.

La registrazione è fondamentale per poter acquistare i biglietti degli Oasis Live 27. Dopo aver inserito i propri dati si riceverà un codice univoco che consentirà in seguito di accedere direttamente alla vendita dei biglietti. Chi si sarà registrato verrà selezionato in modo casuale per ricevere il codice univoco.

Va poi specificato un dettaglio importante: per acquistare i biglietti bisogna possedere necessariamente un account Ticketmaster. Per la registrazione bisognerà usare infatti lo stesso indirizzo e-mail che è associato al proprio account Ticketmaster. Con un solo codice univoco è possibile acquistare al massimo quattro biglietti.

Quanto costano i biglietti del concerto degli Oasis

Quanto costa il biglietto del concerto degli Oasis? I prezzi ovviamente presentano cifre e fasce diverse. Si parte da 92,29 euro per arrivare a 276,86 euro. Il settore in piedi ha un costo di 221,49 euro e 276,86 euro con commissioni incluse.

I fan potranno acquistare anche i pacchetti hotel ad un costo di 499 euro a persona. I pacchetti VIP costano invece 437,36 euro, 490,86 euro e 651,36 euro.

Tutte le date del tour degli Oasis 2027