Sfera Ebbasta, tour 2027: le date dei concerti attesi in tutta italia

IPA Sfera Ebbasta

Ore 14 in punto di lunedì 13 luglio, dita sospese sul tasto “aggiorna” e carta già inserita nel wallet: comprare un biglietto per un grande concerto, ormai, somiglia più a un click day che a un acquisto. Altro che tran tran: chi puntava a Milano o Roma per il nuovo tour di Sfera Ebbasta lo ha imparato in fretta, perché le due date del Live Tour 2027, annunciate il 10 luglio, sono andate esaurite nel giro di poche ore dall’apertura delle vendite. La risposta dell’organizzazione non si è fatta attendere: raddoppio in entrambe le città, con due nuovi appuntamenti fissati per il 2 febbraio a Roma e il 5 febbraio a Milano.

Il rapper di Cinisello Balsamo, del resto, arriva da un’estate che definire in discesa è poco: due serate sold out allo stadio San Siro con $€LEBRATION, lo show con cui ha celebrato i dieci anni di carriera, un Happy Birthday artistico che si è cantato da solo, davanti a decine di migliaia di fan, e un tour estivo che proseguirà fino al 14 agosto. Nel mezzo, l’annuncio a sorpresa di un nuovo album, arrivato direttamente dal palco milanese.

Il nuovo tour porterà Sfera Ebbasta nei principali palazzetti italiani tra fine gennaio e metà febbraio 2027. Questo il calendario aggiornato, comprensivo dei raddoppi:

Sabato 30 gennaio 2027 – Torino, Inalpi Arena;

Martedì 2 febbraio 2027 – Roma, Palazzo dello Sport (nuova data);

Mercoledì 3 febbraio 2027 – Roma, Palazzo dello Sport (sold out);

Venerdì 5 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome (nuova data);

Sabato 6 febbraio 2027 – Milano, Unipol Dome (sold out);

Sabato 13 febbraio 2027 – Bologna, Unipol Arena.

Sei appuntamenti in quattro città, con partenza da Torino, la stessa che aveva ospitato la data zero del tour estivo, e chiusura a Bologna il 13 febbraio, vigilia di San Valentino: se siete a corto di idee regalo, stavolta Cupido ha fatto davvero poca fatica. Difficile poi non notare la geografia: il palazzetto di Milano, casa sua, è stato il primo a esaurirsi.

Biglietti: dove e quando acquistarli

I biglietti per le date del Live Tour 2027 sono in vendita online dalle ore 14 di lunedì 13 luglio, mentre per le due nuove date di Roma e Milano, aggiunte dopo i sold out, la vendita è partita dalle ore 17 dello stesso giorno. Chi preferisce i canali fisici dovrà attendere sabato 18 luglio, quando i tagliandi arriveranno nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11.

L’annuncio da San Siro e il nuovo album

Il Live Tour 2027 è arrivato a pochi giorni dai due concerti sold out allo stadio San Siro dell’8 e 9 luglio, tappe centrali di $€LEBRATION. E proprio dal palco milanese Sfera Ebbasta aveva fatto impazzire i fan (stavolta il titolo lo suggerisce lui) annunciando a sorpresa un nuovo album e anticipando dal vivo un brano inedito.

Il disco sarebbe atteso per settembre 2026, anche se sulla data ufficiale l’artista mantiene per ora il riserbo: il progetto è comunque già stato reso disponibile in preordine, in edizione limitata su vinile e cd.

I numeri della carriera, dichiarati nel comunicato ufficiale, spiegano da soli la corsa al biglietto: 240 dischi di platino e 39 dischi d’oro in dieci anni, oltre 7 miliardi di stream complessivi e più di 5 milioni di follower su Instagram. Del resto, chi intitola i propri album Rockstar e Famoso più che scegliere dei nomi sembra aver scritto un programma di carriera. In scaletta, promette l’annuncio, ci saranno i brani che hanno accompagnato il percorso di Gionata Boschetti dai palazzoni di Cinisello ai vertici delle classifiche.

Prima dei palazzetti, però, c’è ancora un’estate da completare: il tour 2026 proseguirà il 16 luglio all’Arena della Marca di Villorba, il 25 luglio a SalernoSounds, il 1° agosto al Velodromo Borsellino di Palermo e il 14 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli.