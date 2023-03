“Non ho mai smesso di amarla”, la confessione di Morgan sulla sua ex più famosa

Fonte: IPA Morgan, cosa ha detto di Asia Argento

È pronto a ritornare in televisione, ma intanto Morgan si è lasciato andare a una lunga intervista, durante la quale non è mancata l’occasione per parlare anche di quella che è la sua ex più famosa: Asia Argento, a lei e al sentimento che prova ha dedicato parole importanti. Infatti il cantante ha spiegato che: “Non ho mai smesso di amarla”. Tra vita privata e prossimi impegni, Marco Castoldi – in arte Morgan – si è raccontato a tutto tondo.

Morgan, la confessione su Asia Argento

Dai primi ricordi, al dolore per la morte del padre, che si è suicidato quando aveva solo 15 anni, fino ai successi nel modo della musica. Morgan si è lasciato andare a un racconto intimo, personale, in cui ha parlato davvero di tutto. Compresa Asia Argento, la sua ex più famosa. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha ripercorso momenti e tappe importanti.

Di Asia Argento ha ricordato come sono finiti insieme: “Me la fece incontrare Enrico Ghezzi al Bellaria Film Festival. Siamo stati insieme sette anni, abbiamo una figlia meravigliosa”, si tratta di Anna Lou che è nata nel 2001.

Poi la loro storia è finita e il cantante ha voluto spiegare le motivazioni: “Perché lei mi ha lasciato – ha detto -. Io non ho mai smesso di amarla, perché quando un uomo ama è per sempre. Sono le donne a lasciarci”. E in merito ai sentimenti che prova attualmente per l’attrice ha detto: “Ho dovuto accettare il terribile dolore della separazione, un inferno che assomiglia molto alla morte. Poi l’istinto di sopravvivenza prevale. Ma non dirò mai “ti odio”, dopo aver detto “ti amo”. Anche se Asia mi ha sfrattato da casa: un colpo sotto la cintura”.

Morgan ha parlato anche delle altre sue due figlie: Lara di 10 anni e Maria Eco di 3, spiegando che il suo sogno è che si trovino tutte e tre assieme.

Al momento è legato proprio alla mamma di Maria Eco: “Alessandra. È la mia Dori Ghezzi, la mia Claudia Mori: la mia forza. Ho bisogno di avere a fianco una persona calma, equilibrata, pratica: mi completa”.

Morgan, il ritorno in televisione

Non solo ricordi, ma anche progetti. Infatti Morgan è pronto a tornare in televisione come lui stesso ha raccontato a Il Corriere della Sera. L’appuntamento, che andrà in onda sulla Rai, è previsto sul palinsesto a breve.

Ma di che cosa si tratta? Al quotidiano ha spiegato come sarà strutturato il programma: “Quattro serate dedicate alla musica. Ad aprile, con Pino Strabioli”. Poi ha aggiunto il titolo della trasmissione (StraMorgan), rivelando anche qualcosa di più: “E sarà vero servizio pubblico – ha spiegato -. Avremo musicisti giovani e grandi ospiti. Mostreremo che la musica leggera non evapora; è una cosa che fa volare”.

Morgan in televisione ha lavorato in più di un’occasione, come dimenticarlo ad esempio nel ruolo di giudice di X Factor? Nella celebre trasmissione, come lui stesso ha ricordato ha vinto molto: “Cinque edizioni su sette, sono nel Guinness dei Primati. Sono stato anche il mentore di Noemi, che però non vinse”.