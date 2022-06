“Mio marito non è maschilista”: Caterina Balivo e la scelta di lasciare la tv

Fonte: ANSA Caterina Balivo, nuovo look sul red carpet di Diavoli 2 (con dedica al marito)

Quando Caterina Balivo ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo, la sua assenza si è fatta sentire. E, come spesso capita ai volti noti dello spettacolo, non sono mancate critiche e commenti: un’altra donna (l’ennesima) che lascia il lavoro per occuparsi della famiglia. Semplificare o generalizzare, però, non è mai giusto e ci ha tenuto a ribadirlo la stessa conduttrice, nell’ultima intervista rilasciata al Corriere. È stata una questione di priorità ma soprattutto una “scelta personale”, che nulla ha a che vedere col presunto “maschilismo” del marito.

Caterina Balivo, la scelta di lasciare la tv

Gli anni della pandemia hanno coinciso con l’allontanamento dalla tv per Caterina Balivo. Coincidenze? Non proprio, come lei stessa ha spiegato al Corriere della Sera, con la solita schiettezza che la contraddistingue e che l’ha resa agli occhi del pubblico una delle conduttrici più amate di sempre. Caterina era la regina indiscussa del pomeriggio di Rai 2 prima con Detto Fatto (lasciando il posto a Bianca Guaccero) e poi con il suo Vieni da Me, eppure a un certo punto ha abbandonato il cavallo in corsa.

Lo ha fatto per occuparsi della famiglia? Certamente sì, ma “è stato più complesso di così. Facevo un programma allegro, leggero, che a quel punto sentivo stonato. Avendo Guido accanto, ho capito che il mondo stava cambiando e io, se vedo l’onda arrivare, voglio surfare, non starmene in spiaggia. Avevo un figlio in Dad, una bimba di due anni che avevo cresciuto nei ritagli di tempo. Da sempre, lavoravo dieci ore al giorno“.

Camerini, trucco, parrucco, le prove, le dirette dal lunedì al venerdì. Era tutto il suo mondo ma talvolta bisogna avere il coraggio di ammettere che le priorità cambiano e, di conseguenza, accettare il cambiamento. “A volte, mettersi in gioco vuol dire anche fermarsi, ascoltarsi, cambiare scala di priorità. Ora, non voglio più stare tutti i giorni tante ore fuori casa”, ha detto la conduttrice.

Caterina Balivo, il marito Guido e la parità in casa

Come c’era da aspettarsi, Caterina Balivo ha dovuto affrontare molte critiche in merito a questa decisione: per le persone non è sempre facile accettare i cambiamenti, seppur motivati da una scelta privata e personale. Chi siamo noi, in fondo, per mettere bocca sul privato di qualcun altro, vip o non che sia? La conduttrice è sempre stata schietta e con determinazione ha proseguito per la sua strada. Senza contare che, comunque, non è mica stata con le mani in mano: lontana dalla televisione sì, ma ha avviato il suo podcast Ricomincio dal No, che ha ottenuto un grandissimo seguito.

Il caso di Caterina Balivo ha ricordato per molti versi quello di Roberta Capua, che a suo tempo decise di allontanarsi dal piccolo schermo per una questione di “praticità”. Fare la spola tra le città in cui lavoravano lei e il marito Stefano diventava gravoso, specialmente dopo la nascita del figlio Leonardo, perciò la conduttrice preferì dileguarsi.

È sempre la donna a fare un passo indietro, in qualche modo. E su questa affermazione – inutile girarci attorno – non possiamo discutere più di tanto. Caterina Balivo ne è consapevole, ma con le dovute riserve: “Mio marito [Guido Maria Brera, ndr] non è maschilista – ha detto nell’intervista al Corriere -, però c’è tanto da fare sulla parità di impegni. Arriveremo alla parità quando i due genitori si creano lo stesso problema sugli orari di lavoro, controllando se c’è la recita o la visita medica del bambino”.

Caterina Balivo torna sul piccolo schermo

Questione di priorità, ogni scelta dipende dal momento specifico. Ed ecco perché, dopo due anni tra pandemia, lockdown, bimbi in Dad e podcast social Caterina Balivo è pronta a tornare in tv. Non con uno, ma con ben due programmi che vanno in onda su due reti diverse.

Il primo ha già visto il suo debutto: si tratta di Chi vuole sposare mia mamma?, una sorta di dating show in versione madre/figli in cui le mamme separate o single si rimettono in gioco alla ricerca dell’anima gemella e che va in onda su Tv8, ogni mercoledì in prima serata. Il secondo è Help! Ho un dubbio che, invece, andrà in onda a partire dal 28 luglio su Rai 2 e poi ogni giovedì in seconda serata.