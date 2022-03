Perché è famosa Mila Suarez, ex di Alex Belli

Classe 1988, 34 anni, Mila Suarez è la ex di Alex Belli, ma anche un volto noto del piccolo schermo. Nel corso degli anni, infatti, ha portato avanti una carriera nel mondo dello spettacolo che l’ha resa famosa e che ora l’ha portata a essere scelta come “pupa” per la nuova edizione di La Pupa e il Secchione, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Nata e cresciuta a Casablanca, in Marocco, da quando ha 18 anni si è trasferita a vivere in Italia dove ha intrapreso una carriera nel mondo della moda e della tv.

Mila Suarez, perché è famosa

I primi passi nel mondo della moda Mila Suarez li ha iniziati a muovere quando si è trasferita in Italia a Parma. Bellissima, con i lunghi capelli castani, profondi occhi scuri e un fisico mozzafiato, dopo il trasferimento in Italia e l’inizio della notorietà, le è stato affibbiato il soprannome di la Belen di Parma.

Non sono mancate le voci sulle sue origini, in particolare è stato detto che sia una parente del re del Marocco (i suoi genitori, secondo queste voci mai confermate dalla diretta interessata, sarebbero i cugini del monarca). Nel corso degli anni ha preso parte ad alcune trasmissioni televisive. Tra le prime esperienze sul piccolo schermo la si può ricordare a Uomini e Donne dove ha partecipato nel ruolo di corteggiatrice di Eugenio Colombo.

Poi è stata la volta di Temptation Island, dove ha fatto la “tentatrice”. Ma la grande notorietà è arrivata con il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia con la partecipazione alla 16esima edizione del Grande Fratello nel 2019. Ora è nel cast de La Pupa e il Secchione, trasmissione condotta da Barbara D’Urso.

Mila Suarez, i social

Mila Suarez è molto attiva su Instagram dove è una vera e propria influencer, sul suo profilo pubblica molti scatti di shooting fotografici, dai quali emergono tutta la sua bellezza e il suo fascino. Oltre trecentomila i suoi follower, che la seguono per rimanere aggiornati sulla sua carriera.

In uno degli ultimi post è stata lei stessa a raccontare del ritorno in tv in occasione de La Pupa e il Secchione scrivendo: “Questa sera ci vediamo con la prima puntata de La Pupa e il Secchione. Sono carica e consapevole delle mie capacità, ne vedrete delle belle”.

Mila Suarez, la vita privata

A quanto pare Mila Suarez avrebbe vissuto una relazione con Fabrizio Corona. Dopo è nota la sua storia con Alex Belli. I due hanno vissuto assieme, ma nel 2018 si sono lasciati.

La modella e l’attore di Centovetrine si sarebbero incontrati nel 2017, quando lui si era da poco separato da Katarina Raniakova. Quando la loro relazione è finita non sono mancati gli attacchi, tra cui l’accusa che lui l’avrebbe tradita con Delia Duran. Al momento sarebbe single, ma in passato aveva fatto parlare di sé anche per un bacio che si è scambiata alla Mostra del Cinema di Venezia con Elisa De Panicis. Bacio seguito da un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque durante la quale avevano spiegato che si stavano frequentando.