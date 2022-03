La Pupa e il Secchione Show, Antonella Elia positiva al Covid: chi la sostituisce

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Nuovi intoppi per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Dopo il ricovero di Paola Caruso, infatti, arriva ora il Covid a creare scompiglio proprio alla vigilia della partenza del programma condotto per la prima volta da Barbara D’Urso.

Antonella Elia sarebbe risultata positiva, così come uno dei secchioni che avrebbero dovuto partecipare allo show, cosa che ha costretto Mediaset a correre ai ripari e trovare subito dei sostituti.

Antonella Elia positiva al Covid, chi arriva al suo posto

Antonella Elia avrebbe dovuto coprire il ruolo di giurata e opinionista, animando così il programma con i suoi commenti taglienti e la sua verve ben nota. Purtroppo però, proprio alla vigilia della partenza, è stata fermata dal Covid costringendo Mediaset a trovare in fretta e furia una sostituta.

Secondo quanto riportato da TvBlog, la scelta sarebbe ricaduta su Dayane Mello, anche lei ex concorrente del GF Vip, dove ha dimostrato di essere acuta osservatrice e stratega. La modella era già stata arruolata per Pupa Party su Mediaset Infinity e dunque potrebbe essere una soluzione temporanea in attesa che Antonella Elia si negativizzi.

La Pupa e il Secchione, la “sorpresa” a Soleil Sorge

Nel corso della finalissima del Grande Fratello Vip 6, però, è stata annunciata (neanche troppo) a sorpresa la partecipazione di Soleil Sorge. Barbara D’Urso è infatti intervenuta con un’incursione durante il reality condotto da Alfonso Signorini e ha avuto modo di presentare e promuovere la partenza del suo programma ufficializzando la scelta di Soleil Sorge come opinionista: “Ho tre giurati cattivissimi”, ha detto. “C’è questo terzo giurato di cui tanto si parla. Vorrei ufficialmente dire: Soleil, sei stata nominata”, ha annunciato Barbara D’Urso. Soleil Sorge ha prontamente risposto: “Sarei onoratissima, non vedo l’ora”.

Stando alle parole di Barbara D’Urso, dunque, Soleil non andrebbe a sostituire Antonella Elia, bensì si andrebbe ad aggiungere come terza giurata. Non è chiaro quindi se il posto della Elia rimarrà vacante in attesa del suo ritorno o se qualcuno – come Dayane Mello – la sostituirà per le puntate necessarie.

Di certo per Soleil non mancherà occasione di riparlare della querelle con Alex Belli, visto che, come ha sottolineato Barbara D’Urso, a La Pupa e il Secchione Show “troverà l’ex di Alex Belli e il suo ex cognato” ossia Mila Suarez e Gianmarco Onestini.

“Se vuoi ti mando pure Alex Belli”, ha provocato Signorini, al quale la conduttrice ha prontamente risposto: “Ma perché secondo te prima o poi non mi sbuca da una botola?”.

La Pupa e il Secchione Show, quando e dove va in onda

Il programma ha subito un certo rinnovamento con l’arrivo di Barbara D’Urso che ne ha cambiato in parte il format. Lo show è pronto a partire il 15 marzo in prima serata su Italia 1 e annovera tra i concorrenti anche alcuni volti già noti al pubblico di Mediaset, nei ruoi di pupi, pupe e secchioni, come Francesco Chiofalo (ex Lenticchio di Temptation Island), Flavia Vento, Aristide Malnati (ex GF Vip) e – come già detto – Gianmarco Onestini e Mila Suarez.