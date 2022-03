GF Vip, perché si parla di Fabrizio Corona e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Anche la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda e possiamo dire che è successo di tutto: ormai non si risparmia più nessuno, la tensione è alle stelle e ci pensa anche qualcuno da fuori a portare un po’ di scompiglio tra i concorrenti. Fabrizio Corona ha fatto capolino nella Casa, anche se non fisicamente, confermando una recente relazione con una concorrente del GF Vip.

GF Vip, cosa c’entra Fabrizio Corona

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip i colpi di scena non sono mancati. Fabrizio Corona è stato sicuramente uno dei protagonisti della serata e il motivo riguarda una sua intervista rilasciata al settimanale Chi. Il suo nome è stato accostato fin da subito a Sophie Codegoni, e questa volta il paparazzo più noto d’Italia ha fatto irruzione lasciando interdetto qualcuno, principalmente l’attuale fidanzato della concorrente, Alessandro Basciano.

Corona, nell’intervista che è stata mostrata ai Vipponi attraverso uno schermo, ha raccontato del suo rapporto sentimentale con Sophie Codegoni, fatto non sconosciuto a qualcuno, come nel caso di Soleil Sorge, la quale era già a conoscenza di questa relazione passata; per Alessandro Basciano, però, non è stato lo stesso. “Alessandro? Non so se può reggere Sophie, lei è abituata a uscire con persone del mondo dello spettacolo. Uno che perde la pazienza in quel modo con Alex Belli come reagirà quando uscirà con me o con altri nomi noti? Lui non è in grado di reggere il confronto, lei pensa alla carriera e non vuole sposarsi o avere figli. Se dovesse scegliere tra noi due, non ho dubbio, sceglierebbe me, sta provando a dimenticarmi”, queste le parole di Fabrizio Corona che, si sa, è molto bravo con le provocazioni.

Le dichiarazioni lasciate al settimanale Chi, infatti, sembrano voler proprio scatenare una reazione nei diretti interessati, ma Alessandro Basciano ha mantenuto la calma e ha risposto in modo molto pacato: “Non mi conosce e sono sicuro di Sophie”, ha spiegato. Anche la stessa Codegoni ci ha tenuto a spiegare che la loro storia d’amore è già finita da molto tempo, che lei e Fabrizio Corona sono soltanto amici e ciò che li lega è principalmente il rapporto lavorativo. “Ero molto presa, avevo una forte infatuazione per Fabrizio, ma so che quello che provo ora è amore, prima non potevo dirmi innamorata, nonostante gli voglia ancora un gran bene e credo sia stata una persona importante per me. La nostra storia era finita mesi prima del reality”.

GF Vip, una doppia eliminazione

La fine del programma è quasi giunta, e i concorrenti nella Casa ormai possono aspettarsi di tutto da parte del Grande Fratello, compresa una doppia eliminazione. Nell’ultima puntata, infatti, sono stati ben due i concorrenti che hanno dovuto abbandonare il gioco: la prima è stata Nathalie Caldonazzo, che è stata in nomination per tutta la settimana contro Miriana Trevisan e Antonio; il secondo eliminato dalla Casa del GF Vip è stato Alessandro Basciano attraverso un televoto flash. Dopotutto manca poco alla fine del programma e i concorrenti in gioco sono ancora tanti, per cui c’era da aspettarsi una mossa simile dal Grande Fratello; Basciano, però, dopo una brutta parentesi della scorsa settimana che lo vedeva coinvolto in un provvedimento disciplinare, questa volta è andato via lasciando un sorriso sulle labbra per il momento di tenerezza con suo figlio Nicolò.

GF Vip, Katia Ricciarelli e lo scontro

Katia Ricciarelli fa parlare di sé anche ora che è fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La cantante ha dimostrato in questi mesi di permanenza nel reality di non accettare molto le critiche, e soprattutto di segnarsi al dito eventuali frasi o comportamenti che non le piacciono, come ad esempio le nomination ricevute che l’hanno portata poi all’eliminazione dopo settimane di immunità.

Durante la puntata si è tornato a parlare dell’uscita della Ricciarelli e del fatto che sia andata via senza salutare tutti. Manila prova a intervenire, ma la soprano non sembra aver perdonato l’ex amica e le risponde con una frase secca e d’effetto: “Di te non voglio sapere nulla“. A tal proposito, l’ex Miss Italia risponde senza sfociare nell’arroganza e cercando di spiegare il suo punto di vista: “Il rispetto si dà a chi dà rispetto”. Una frase effettivamente vera, che però è stata stroncata dal conduttore che ci ha tenuto a specificare il suo pensiero: “Il rispetto non lo ricevete? Lo date”.